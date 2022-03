"No fuimos finos, pero posibilidades tuvimos": Gamero sobre la actuación de Millonarios en Medellín

Millonarios cayó derrotado ante Independiente Medellín por la fecha 12 de la Liga betplay, el conjunto ´'embajador' no logró superar al cuadro paisa que jugó con 10 hombres desde el minuto 16 de la primera parte. El encuentro no arrancó bien para los dirigidos por Alberto Gamero, a menos de 5 minutos de iniciado el juego, una pena máxima en contra puso en desventaja al equipo capitalino.

La escuadra bogotana fue duramente cuestionada por su afición, la poca creatividad y volumen de juego fue uno de los lunares que no permitió que los albiazules sumaran algún punto en su visita al DIM. El entrenador samario habló después del partido, sobre las opciones de su equipo en el encuentro de anoche.

“Me parece que intentamos todo, por todas partes. La propuesta fue de Millonarios. No encontramos espacios, pero sí ocasiones para empatar el partido. No fuimos finos, pero posibilidades tuvimos. El gol es error nuestro y nos cobraron. Aparte de los errores, tuvimos el manejo del partido. Se pierde un partido que vinimos a buscar. Y Medellín se defendió bien”.

Sobre los cambios realizados, el jefe del banquillo azul dijo que no fueron producto de la improvisación y que todo lo relacionado a la administración de la nómina, surge de la planeación de la semana: “Vega lo puse de lateral, ha jugado mucho ahí, Perlaza de lateral izquierdo, lo ha hecho. Todo lo que hacemos entrenamos. No hay nada al azar. A veces hasta entrenamos con uno menos, con dos menos, Entraron Herazo y Márquez y no se quitaron espacios. Es ganancia lo que hizo Márquez, lo de Vega. Guerra tuvo una amarilla ingenua por reclamar, eso hay que hacérselo ver al jugador, no lo puede hacer. No veo que el equipo se haya confundido”.

Finalmente, el entrenador del conjunto azul habló sobre la posibilidad que tiene su equipo para defender el primer lugar en la Liga : “se perdieron tres puntos claves, tres puntos importantes, que nos podían ya clasificar, pero vamos a defender el primer lugar”,