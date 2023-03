"No ganamos, pero estoy contento": Pinto, conforme con lo hecho por sus jugadores en el Clásico

El Estadio Palmaseca acogió un nuevo clásico entre Deportivo Cali y América. El duelo entre ambos equipos dejó un empate a un gol que poco le sirve al equipo azucarero pensando especialmente en la tabla de descenso de la Liga Betplay.

A pesar del empate, Jorge Luis Pinto, técnico del conjunto verdiblanco, destacó el buen trabajo de su equipo durante el compromiso y respaldó a sus jugadores por lo demostrado en la cancha.

Le puede interesar: [Video] El regaño de Guimaraes a Novoa para evitar que Roldan lo expulsará

"Fue un gran partido con un fútbol moderno que es lo que quiero en el Deportivo Cali. Me parece brillante el partido que hicieron los jugadores, me hubiera gustado que al final tuviéramos ese ritmo de juego. De alguna manera no estoy feliz porque no ganamos, pero estoy contento", expresó en rueda de prensa.

Por otra parte, Pinto defendió los cambios que hizo durante el compromiso, especialmente el de un jugador que generó peligro en el América como Daniel Mantilla. Para el santandereano, la prioridad era buscar el gol en el área rival.

"Hay momentos en el que se sacrifican ciertos jugadores. Es entendible, pero uno piensa en la productividad del equipo", puntualizó.

Vea también: "No acabamos bien": 'Bolillo' encontró 'culpables' del empate de Junior ante Unión

Los resultados no le brindan el mejor panorama al Deportivo Cali en la tabla de la Liga Betplay ni en el tema de descenso. Pese a ello, el entrenador azucarero tiene otros objetivos con sus dirigidos: "Lo único que nos pasa por la cabeza es jugar bien, perfeccionar cosas y ganar", aseguró.

Pinto no ocultó su descontento por el resultado obtenido este domingo. No obstante, le queda la satisfacción del juego presentado por su equipo en condición de local.

Otras noticias

¿Quién fue Ayrton Senna?