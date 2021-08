No ha debutado y ya 'apretó' al DT de Santa Fe: esto dijo Eduardo Méndez

Tras la salida de Harold Rivera de Independiente Santa Fe –luego de acumular apenas 4 puntos de 18 posibles en la presente Liga BetPlay-, la directiva cardenal buscó rápidamente quienes lo reemplazaran, y encontró en dos exjugadores de la casa a aquellos que espera, los saquen de la crisis.

Así, quien fue defensor central, Grigori Méndez, y el lateral izquierdo en sus tiempos, Francisco Delgado, son los nuevos encargados de tomar el mando de Independiente Santa Fe, de hecho, ayer fue su presentación oficial, en donde se dejaron ver algunas declaraciones del presidente Eduardo Méndez que no fueron muy bien recibidas.

"Ellos llegan a sacar esto adelante, pero si no se dan las cosas, tenemos 213-214 hojas de vida", dijo el presidente del club, lo cual no ha generado buenas impresiones entre la prensa ni la hinchada; no han dirigido su primer partido y ya temen por ser despedidos.

Así, ante la posibilidad de que este cuerpo técnico no entregue resultados satisfactorios prontamente, Eduardo Méndez fue certero: “iremos analizando las hojas de vida para ver si es necesario acercar a otro técnico”. Cabe recordar que la primera salida de los nuevos estrategas cardenales será hoy cuando enfrente en condición de local a Bucaramanga por Copa BetPlay.