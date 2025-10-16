Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 19:06
No ha empezado y ya hay problemas en Millonarios por el director deportivo
Al parecer habría problemas internos en Millonarios con el nuevo director deportivo.
En Millonarios hay tensión. Se rumorea que Edgar Moreno, director de divisiones menores, estaría actuando como si ya fuese el próximo Director Deportivo, generando descontento dentro de la dirigencia por adelantarse a decisiones que aún no están oficializadas.
Algo se mueve en la estructura del club y las filtraciones no caen bien.
Qué está pasando exactamente
Ante el mal momento deportivo de Millonarios en este 2025, la directiva baraja una reestructuración interna para la temporada 2026. Parte de ese plan implicaría que Moreno asuma el cargo de Director Deportivo, en reemplazo de Ricardo “El Gato” Pérez. Pero ese cambio aún no ha sido comunicado oficialmente.
Lo que ha generado enojo es que, mientras el anuncio no llega, Moreno al parecer ha sostenido contactos con otros clubes y se habría presentado como si ya estuviera ejerciendo esas funciones. Eso, según algunas fuentes, es una extralimitación en poder que ha incomodado la paciencia de quienes toman decisiones en Millonarios.
Millonarios y una muy mala planificación
Millonarios camina por un terreno delicado, necesita ajustes urgentes, pero también que estos se hagan con claridad y respeto a los procesos. Si Moreno termina siendo oficialmente el nuevo Director Deportivo, deberá hacerlo con respaldo institucional y transparencia. Pero mientras ese nombramiento no ocurra, cada paso que dé podría alimentar más problemas.
Antena 2