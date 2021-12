“No hay excusa”: Teo le respondió a Hernán Torres antes de la final

El delantero del Deportivo Cali, Teófilo Gutiérrez buscará con el cuadro ‘azucarero’ pegar primero en la serie de la gran final de la Liga Betplay ante el Deportes Tolima. El atacante barranquillero en la rueda de prensa previa al encuentro donde le envió un mensaje al estratega ‘Pijao’, Hernán Torres, quien se refirió sobre el desgaste físico de sus dirigidos.

Por tal razón, Teo dijo que “hemos dejado afuera a Junior y Nacional, que son equipos de finales. Hemos enfrentado esto con humildad, valor y coraje. Aquí estamos, jugando domingo y miércoles, no hay excusa. Es como cuando te invitan a una fiesta... tienes que ir bien presentado y para todo".

Asimismo, Teófilo al ser preguntado sobre la gran final, el jugador manifestó que “he disfrutado todas las finales al máximo y esta tiene un sabor bonito porque es con el Cali, que le estoy cogiendo mucho cariño, por los compañeros, por el entrenador. La gente es muy linda y se ha enamorado por nuestra entrega. Mañana, estadio lleno y presión grande. Nos estamos acostumbrando a ello. Esperamos dejar una linda final para que se disfrute”.

Por otra parte, el delantero del cuadro caleño señaló que su gran nivel también es debido al grupo de compañeros: “Me he rodeado de gente ganadora. Hay futbolistas con proyección de Selección y hacen que yo suba el nivel en cada partido y entrenamiento. Hay grandes seres humanos, con hambre y deseos de ganar esta liga. Me abrieron las puertas y eso para mí no tiene precio, es muy hermoso. Dejaré la vida en cada partido y más en esta final”.

Cabe señalar que la pelota rodará en el estadio Palmaseca a partir de las 6:00 de la tarde, donde caleños e ibaguereños buscarán un buen resultado para cerrar la final el próximo miércoles en la capital del Tolima.