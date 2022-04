"No he recibido ofertas": Novoa aclara si se va o se queda en América

América de Cali se prepara para el próximo duelo que tendrá ante Alianza Petrolera en el estadio Pascual Guerrero donde deberá vencer a su rival de turno para seguir con la ilusión de clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay.

A pesar de que salió el entrenador Juan Carlos Osorio y llegó Alexandre Guimaraes al club, se perdió la famosa ‘rotación’, por lo que la ‘titularidad’ del arquero Diego Novoa se esfumó, ya que el portero de los últimos partidos ha sido el venezolano Joel Graterol desde la llegada de Guimaraes.

Ante esa situación, Novoa concedió un par de palabras donde dejó ver que podría estar saliendo del América: “Tengo contrato hasta diciembre, soy dueño de mis derechos, salí libre de La Equidad y tengo potestad sobre mis decisiones porqué tampoco tengo representante. Al día de hoy no he recibido ofertas, mi cabeza está 100 % acá, quiero mantenerme con el profesionalismo y la entrega con la que he llevado toda mi carrera”.

No obstante, resaltó que se encuentra “contento en Cali y en América”, pero indicó que “voy a querer jugar y tener minutos, pero vamos a ver, vamos a hablar con el técnico, ver cuál es el panorama, si yo tengo lugar dentro del proyecto y dentro de sus planes, pero hasta el día de hoy no he hablado con él, pero hay que esperar para ver cómo la situación”.

Por otra parte, en el programa Super Combo del Deporte de RCN Radio se refirió sobre si se va a mitad de año o finales, dependiendo su reunión con los directivos ‘escarlatas’: “Yo no soy un portero de proyecto ni alguien joven, yo soy alguien que va querer jugar siempre y si inicialmente en la idea del proyecto no voy a tener protagonismo o si no voy a tener la posibilidad de jugar, obviamente la decisión es otra”.