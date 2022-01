“No hemos cerrado el libro de pases": América confirmó cuántos fichajes faltan

Lo que parecía una incertidumbre sobre la continuidad de Juan Carlos Osorio se terminó confirmando por el mismo timonel. En la reciente rueda de prensa, Osorio dijo que su “decisión junto a mi familia fue mantenerme en este proyecto”, por lo cual, seguirá junto a su cuerpo técnico en el banquillo ‘escarlata’.

No obstante, el presidente del club, Mauricio Romero manifestó en la conferencia que no se han podido traer los fichajes que los hinchas requieres, pues “nosotros no podemos compararnos a la forma en la que están contratando otros equipos, que tienen ingresos por Copa Libertadores o grandes organizaciones detrás que respaldan esa gestión, a diferencia de nosotros que somos totalmente autosostenibles y tenemos que tener responsabilidad a la hora de contratar”.

No obstante, Romero señaló que confían en lo que tienen dentro de la plantilla, pues “tenemos el mejor cuerpo técnico del país y una buena nómina para poder competir”. Por otra parte, indicó que en el tema de fichajes “hay un comité deportivo y es una política de fichajes como la tiene cualquier club del mundo. Nosotros fichamos de acuerdo a lo que necesita el cuerpo técnico, bajo nuestro criterio”.

Por tal razón, dejó una pequeña luz al decir que “esperamos que en las próximas semanas anunciar 3 o 4 jugadores que se adaptan a la idea de juego del profesor Osorio”, quien indicó que no hace parte del comité deportivo.

Asimismo, afirmó que el tema de refuerzos no está del todo cerrado en América: “No hemos cerrado el libro de contrataciones, ni de salida ni de llegada, tendremos contrataciones que puedan ilusionar al hincha. Igual, hay que recordar que un jugador como Carlos Sierra, no llenaba la retina del hincha, pero aquí se consolidó y este equipo es el lugar ideal para que los jugadores aumenten su potencial. Se habló de [Edwin]Cardona, [Andrés] Rifle, pero son jugadores imposibles de pagar, entonces se están trabajando en otros nombres”.