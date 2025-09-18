No iba a llegar David: Técnico extranjero estuvo muy cerca de América

Un histórico de la institución iba a ser entrenador

Como cuentan distintos medios caleños el máximo opcionado para ser el nuevo técnico de los diablos rojos era nada más y nada menos que Ricardo Gareca, el experimentado entrenador argentino que ahora está a detalles de convertirse en entrenador de la selección venezolana estuvo a detalles de ser el técnico de América, pero por problemas personales las negociaciones se cayeron y los directivos tuvieron que explorar nuevos horizontes.

El hoy director técnico fue jugador del América entre 1985 y 1988, jugaba de delantero y fue clave para los títulos americanos en el 85 y 86 y fue finalista tres veces consecutivas de la copa Libertadores en el 85, 86 y 87 siendo el máximo goleador de la competición en la última disputada con América. Acumuló 118 partidos en los que logró anotar 57 goles quedando en los libros de historia del equipo de Cali.