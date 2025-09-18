Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 14:21
No iba a llegar David: Técnico extranjero estuvo muy cerca de América
El entrenador colombiano no era la primera opción para los directivos americanos.
Se dio a conocer el entrenador con el que América tenía ya todo cerrado, pero se complicaron las negociaciones y por eso terminó llegando David González, es un técnico de renombre y con una larga trayectoria en selecciones.
David González no era la primera opción para la directiva americana, pero se conocieron detalles que permiten saber porque el técnico colombiano fue el elegido para asumir las riendas del América de Cali.
Un histórico de la institución iba a ser entrenador
Como cuentan distintos medios caleños el máximo opcionado para ser el nuevo técnico de los diablos rojos era nada más y nada menos que Ricardo Gareca, el experimentado entrenador argentino que ahora está a detalles de convertirse en entrenador de la selección venezolana estuvo a detalles de ser el técnico de América, pero por problemas personales las negociaciones se cayeron y los directivos tuvieron que explorar nuevos horizontes.
El hoy director técnico fue jugador del América entre 1985 y 1988, jugaba de delantero y fue clave para los títulos americanos en el 85 y 86 y fue finalista tres veces consecutivas de la copa Libertadores en el 85, 86 y 87 siendo el máximo goleador de la competición en la última disputada con América. Acumuló 118 partidos en los que logró anotar 57 goles quedando en los libros de historia del equipo de Cali.
Por ahora a levantar cabeza con David
Ricardo Gareca contó que le era imposible salir de Argentina al menos hasta el próximo año por lo que su llegada se cayó y tomaron la decisión de acelerar la llegada del entrenado ex Millonarios.
Desde la llegada de David el equipo todavía no ha logrado conseguir sus primeros tres puntos y ahora dirigiendo desde la tribuna y haciendo dupla con Alex Escobar quien dirigirá desde la línea de cancha buscarán en medio de una odisea la clasificación a los ocho y llegar lo más lejos posible en copa.
Fuente
Antena 2