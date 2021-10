"No le podemos dar cárcel a alguien porque comete un error": Comesaña, tras la goleada al DIM

Sigue en disputa la fecha 16 de la Liga BetPlay, y uno de los compromisos que llamó la atención fue el que jugaron Alianza Petrolera e Independiente Medellín en el estadio Daniel Villa Zapata, el cual arrojó un 3-0 para los santandereanos.

Vea también: Alianza Petrolera goleó Medellín, se acercó a la clasificación y dejó casi eliminado al antioqueño

Tras el encuentro, que dejó con muy pocas posibilidades al 'poderoso', pues tendría que sumar al menos nueve de los doce puntos que le quedan en disputa, su entrenador, Julio Avelino Comesaña, dio declaraciones ante la prensa.

"Alianza ganó de manera legítima. Tuvimos en el segundo tiempo tres posibilidades de anotar y no fuimos capaces", dijo de entrada el uruguayo, sin quitarle mérito alguno a los rivales, quienes fueron muy efectivos cuando tocaron la puerta de Andrés Mosquera Marmolejo.

Sin embargo, consideró que el resultado fue abultado, pues "por errores nuestros se nos va el marcador", y aprovechó para mencionar una falencia que están teniendo sus dirigidos, pues "el fútbol no es solo correr y luchar, el fútbol es jugar".

De igual forma, habló de las enseñanzas que le ha dejado el deporte a lo largo de su carrera, "el fútbol me enseñó a perder. Y cuando aprendí a perder, aceptando los valores del adversario, sin ningún problema, ahí empecé a ganar".

Entre tanto, dejó saber que "no le podemos dar cárcel a alguien porque comete un error", y aseguró que afrontarán los partidos que quedan, de la mejor manera; pese a que no tiene un plantel muy abultado y no utilizará a los juveniles, pues "no estoy pensando en darle oportunidad en este momento a jugadores jóvenes, considero que sería cruel".

Le puede interesar: Pereira salvó un empate frente a Bucaramanga y se ratificó en el grupo de los ocho

Así, Independiente Medellín se ubicó en la casilla 13 con 20 puntos, una diferencia de -2, y quedando a dos puntos del octavo, a falta de cómo se siga desarrollando la jornada. Y por lo pronto, se alista para jugar en el Atanasio ante Deportico Pereira, el próximo domingo 31 de octubre.