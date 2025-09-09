No le quieren dar la mano al único representante en torneo internacional

Después de un mal papel de los equipos colombianos en torneos internacionales, el único que ha sabido dar la cara es el Once Caldas de Manizales, que después de terminar segundo en fase de grupos, superó a Bulo Bulo en el repechaje y a Huracán por octavos de final posicionándose como uno de los 8 mejores equipos de la Copa Sudamericana.

Por liga colombiana la situación no es la misma, ya que marchan en la posición número 17 con 9 puntos, lo que parece indicar que tiene la mente puesta en la gloria internacional. Cabe aclarar que la liga Betplay no es muy coherente con sus decisiones con los equipos que nos representan en el exterior, ya que no se les da un ’favoritismo’ que les permita rendir mejor en estos torneos.