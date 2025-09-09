Actualizado:
No le quieren dar la mano al único representante en torneo internacional
Once Caldas es el único representante colombiano en torneo internacional y lo quieren poner a jugar 2 partidos en menos de 3 días.
Después de un mal papel de los equipos colombianos en torneos internacionales, el único que ha sabido dar la cara es el Once Caldas de Manizales, que después de terminar segundo en fase de grupos, superó a Bulo Bulo en el repechaje y a Huracán por octavos de final posicionándose como uno de los 8 mejores equipos de la Copa Sudamericana.
Por liga colombiana la situación no es la misma, ya que marchan en la posición número 17 con 9 puntos, lo que parece indicar que tiene la mente puesta en la gloria internacional. Cabe aclarar que la liga Betplay no es muy coherente con sus decisiones con los equipos que nos representan en el exterior, ya que no se les da un ’favoritismo’ que les permita rendir mejor en estos torneos.
2 partidos en 3 días
La ida del partido de cuartos para el ‘blanco blanco’ es el miércoles 17 de septiembre en Ecuador, donde enfrentarán a Independiente del Valle, rival que viene de clasificar por penales frente al Muschuc Runa. Si bien cerrar la serie de local siempre resulta ser una ventaja estratégica, por culpa de la organización parece que a Once Caldas lo está penalizando, el equipo jugará el miércoles, llegará a Manizales nuevamente el jueves en la madrugada y tendrá partido de Liga el viernes 19 frente a América.
El equipo de Manizales ya presentó una petición para mover el partido para el sábado 20 de septiembre para poder tener al menos un día más de descanso, sin embargo, según informa Pipe Sierra la Dimayor dejó todo en manos del rival, América, quienes sin ningún motivo aparente se niegan a mover el partido, dejando al Once Caldas con 2 partidos en un lapso menor a 3 días.
🚨 #América se niega a aplazar el partido de Liga ante #OnceCaldas del viernes, 19 de septiembre. El ‘blanco blanco’ juega el miércoles ante #IDV por Sudamerciana y llega a Colombia en la madrugada del jueves, 18. Así se vería obligado a viajar por tierra de inmediato a Cali… pic.twitter.com/xZPC8Lh7Ot— Pipe Sierra (@PSierraR) September 9, 2025
Menos de 72 horas de descanso
Supuestamente había una nueva resolución de la FIFA por lo que ningún equipo en el mundo podía disputar dos partidos oficiales con menos de 72 horas de diferencia por lo que la Dimayor estaría no solo en todo su derecho sino en la obligación de mover el partido para el sábado y el América no tendría ninguna razón para negarse.
En los próximos días se dará la resolución final en la que se espera se apoye al único equipo colombiano en torneo internacional, dándole la razón al Once Caldas y omitiendo la negativa por parte del América que no se entiende porque se niega rotundamente a mover el partido.
