"No lo conozco": presidente de Santa Fe se hace 'el de la vista gorda' con Iván Arboleda

Una de las bajas que sufrió Independiente Santa Fe para este 2023 es la de Leandro Castellanos, el arquero, quien fue el capitán cardenal en los últimos años, anunció su retiro de las canchas a sus 38 años de edad por cuestiones físicas.

Tras este anuncio, se ha barajado la posibilidad de que Iván Arboleda, quien pasó por la Selección Colombia, llegue para ser el reemplazo de Castellanos en el arco santafereño, a pesar de contar con José Silva, Omar Rodríguez y Juan David Espitia en esa posición.

Recientemente, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, habló sobre el posible fichaje de Arboleda, pero sus palabras dan a entender que no hay una negociación en curso.

"Con el señor Iván Arboleda: NO lo conozco, no lo he saludado, no he hablado, ni sé quién es su representante", explicó el mandatario cardenal en una entrevista con Directv Sports.

Por otra parte, hay versiones que señalan que el arquero ya manifestó sus aspiraciones económicas en Santa Fe, por lo que el asunto de su vinculación debería resolverse en estos días.

Cabe recordar que Iván Arboleda quedó libre desde el pasado 28 de junio tras jugar su último partido con Newell's Old Boys de Argentina y también luego de rescindir su contrato con el Rayo Vallecano de España.

