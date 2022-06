“No me gusta estar pensando en los milagros”: Comesaña sobre las posibilidades del DIM

La derrota de Independiente Medellín ante Tolima dejó muy golpeado al elenco poderoso. El cuadro paisa sabía que era fundamental sumar en la visita de los pijaos. Sin embargo, el partido no resultó de la mejor manera para los antioqueños y ahora dependen de otros resultados.

Para la plantilla del 'equipo del pueblo,' el traspié ante el onceno de Hernán Torres no estaba en las cuentas. Ahora, los de Julio Comesaña esperan por una victoria en Techo ante Equidad y un milagroso triunfo de Envigado en Ibagué para llegar a la final,

Al finalizar el encuentro, el entrenador charrúa habló en rueda de prensa de sus reflexiones del juego y la pequeña posibilidad de llegar a la final.

Sobre las opciones de cara a la final

“Más allá de que todavía tenemos alguna posibilidad, no me gusta estar en el fútbol pensando en los milagros. Acepto que pueden ocurrir cosas. Vamos a ir al último partido con intención de lucharlo hasta el final, pero no tengo sueños de ese tipo de estar esperanzado. Si se da, magnífico”.

Las reflexiones de la derrota ante Tolima

“Acepto la derrota, felicito al Deportes Tolima que aprovechó la oportunidad y felicito a nuestros jugadores por el esfuerzo que hicieron. Como hombre del fútbol, acepto y entiendo las equivocaciones y errores que se cometen. El equipo luchó hasta el final y simplemente no pudimos".

Los errores en definición

“No fuimos eficaces, no fuimos certeros y por eso no tuvimos más situaciones de gol. Después no vi que nos hayan avasallado. Después volvimos a mostrar dificultades cuando quedaron con 10 jugadores. Nos había pasado en otros partidos”.

El entrenador del cuadro paisa señaló que su equipo intentará conseguir el resultado en Bogotá. Sin embargo, sabe que las posibilidades son muy reducidas.

¿Cuándo vuelve a jugar Medellín por los cuadrangulares?

Con la esperanza de un resultado positivo y el sueño de llegara a la final,el elenco poderoso jugará ante Equidad el próximo jueves, 16 de junio, a las 07:30 p.m en Bogotá.