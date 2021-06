No me gusta llorar, me gusta trabajar, Millonarios tiene equipo para la final: Gamero

Millonarios está listo para visitar a Deportes Tolima este jueves 17 de junio en la final de ida de la Liga BetPlay en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y su entrenador, Alberto Gamero, destacó los aspectos a tener en cuenta para conseguir el título.

"Tenemos equipo para pelear la final, para jugar la final. Vamos a enfrentar a un equipo muy físico que tiene velocidad por las bandas y defiende bien. Contragolpea y tiene juego directo. Hemos analizado a Tolima. No podemos permitir que nos pongan a jugar largo, trataremos de jugar corto", dijo Gamero.

Al ser consultado por las bajas, el entrenador 'embajador' indicó que es una situación que le ha afectado durante casi todo el torneo, pero a pesar de los cambios que está obligado a hacer lo principal es no cambiar la idea de juego.

"Hace rato venimos con lesiones y expulsiones y hemos tratado de que a pesar de que cambiemos jugadores no se altere la idea. En la final no vamos a tratar de cambiar lo que hacemos", afirmó.

Con respecto a las polémicas arbitrales, Gamero aseguró que Millonarios ha sido afectado en algunos partidos, por lo que pidió que el juez encargado de pitar la final de ida haga un buen trabajo y sea imparcial.

"No me gusta llorar, a mí me gusta trabajar. Hemos tenido inconvenientes este torneo y para nadie es un secreto que hemos tenido dificultad con los árbitros. No tenemos centrales por dos casos. Espero que el árbitro obre de la mejor forma, nosotros trabajamos para lograr un objetivo. Que el árbitro que esté mañana sea imparcial y que la afición vea un bonito partido", manifestó.

Finalmente, Alberto Gamero destacó que a pesar de los nombres y la importancia de Fernando Uribe y Cristian Arango, estos jugadores han entendido el trabajo de sacrificio que deben hacer en cada partido.

"Arango y Uribe han entendido lo que queremos, el rol que deben cumplir. Ellos solos no hacen los goles, porqué reciben la ayuda de los demás", indicó.

