"No nos vamos a esconder ante nadie": Dudamel sigue firme con su Cali y sueña con la mejoría

Este domingo 20 de febrero Deportivo Cali sumó una nueva salida en la Liga Betplay cuando enfrentó a Alianza Petrolera en su estadio en un duelo que finalizó 1-1.

Así, culminado el compromiso, uno de quienes habló en rueda de prensa fue el estratega Rafael Dudamel, quien manifestó su preocupación al apenas haber sumado cuatro puntos de 24 posibles y ser último en la tabla de posiciones.

En primer momento, el DT apuntó que "lo que se hace en el campo de entrenamiento nos falta mucho para trasladarlo a los partidos", mostrándose sorprendido ante la escasez de ideas en los partidos oficiales.

Entre tanto, se habló del error del golero Guillermo De Amores, quien fue responsable en el tanto del empate, y manifestó que "fue el arquero que nos saco campeones y se los digo desde ahorita él va seguir siendo titular", mostrando respaldo ante el uruguayo.

Además, en lo que tiene que ver con el próximo duelo el cual se desarrollará contra Tolima por la Superliga, Dudamel comentó "no nos vamos a esconder ante nadie, el miércoles tenemos la posibilidad de ganar un nuevo trofeo y vamos a ir buscarlo y a portar orgullosamente la camiseta del Cali".

Asimismo, mostró su respaldo a la totalidad del plantel, pues "los futbolistas que están aquí los escogí yo y con ellos voy a muerte hasta el final", dejando saber que continuará al frente del grupo.

Por último, el venezolano manifestó que "no existen los jugadores que no se equivocan, hoy me toca un grupo de futbolistas maravillosos que me toca guiarlos", ratificando su confianza en los deportistas a su cargo.

De tal manera, el Cali se enfocará en la planeación del duelo contra Tolima por la Superliga, el cual tendrá desarrollo el próximo miércoles 23 de febrero desde las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en Ibagué; recordando que la serie está 1-1.