"No observo a Nacional, no me interesa verlo jugar": jugador del DIM, 'calentó' el clásico

La fecha 14 de la Liga BetPlay, que traerá consigo los duelos regionales del rentado local, tendrá el compromiso entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, siendo un partido en el que los 'verdolagas' lucharán por seguir sumando con miras a a reclasificación, mientras que los 'poderosos' e apuntan a ingresar entre los clasificados.

Así las cosas, como es costumbre, el partido ya está generando gran expectativa, y se espera que sea un compromiso de muchas emociones; incluso, ya algunos jugadores han 'calentado' la previa al clásico.

En esta oportunidad fue el mediocampista Kevin Londoño quien habló en Radio Múnera, y allí dejó conocer sus impresiones previas al partido en el que Nacional oficiará como local.

"Es un clásico. Se juega el orgullo, el escudo y el respeto por la institución. Estos partidos son de jugar de tú a tú", dijo el jugador de 27 años al iniciar la entrevista.

Posteriormente se abordó sobre las debilidades del cuadro 'verde', a lo que el jugador respondió "Nacional tiene mucho déficit defensivo; los equipos que lo presionan le han hecho mucho daño".

Además, con respecto a la idea de juego global del equipo que marcha líder en Colombia, Londoño fue conciso "No soy de observar a Nacional, no me gusta verlo jugar, no me interesa, pero sabemos que tienen jugadores interesantes".

Entre tanto, cuando se tocaron las buenas cifras de Aldair Quintana, portero de Nacional, Kevin Londoño afirmó "No nos interesa su invicto. Nos debe preocupar salir decididos a la cancha, salir sintiéndonos ganadores".

De esta manera, se va generando más expectativa en lo que respecta al duelo entre paisas, que se jugará en el estadio Atanasio Girardot, el próximo sábado 16 de octubre, a partir de las 8:10 p. m. (hora colombiana).