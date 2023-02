“No, padre; ya no estoy para eso”: se la volaron a Pinto por supuesta pelea en el camerino

Deportivo Cali arranca una nueva temporada con la necesidad de hacer una buena campaña en la Liga Betplay. El conjunto verdiblanco hizo un 2022, parta el olvido y necesita empezar a sumar puntos para no tener problemas con la tabla del descenso.

Jorge Luis Pinto, entrenador del conjunto 'azucarero' ha mostrado su intención en que el equipo pueda tener un gran rendimiento. Desde el onceno caleño saben que los resultados no dan espera y por ello, la necesidad de que todos los jugadores estén en un gran nivel.

En las últimas horas, se reveló la noticia de en encuentro que tuvo el entrenador del Cali con uno de sus jugadores: En medio del programa 'El Corrillo de Mao’ uno de los periodistas narró el supuesto enfrentamiento del entrenador con John Vásquez: “La información que me llega es que tuvo un encontrón con Jorge Luis Pinto, feo y fuerte. Tanto así, que el jugador decidió irse de la sede de Pance, agarró su vehículo y se fue.

Todas las informaciones respecto al tema hablaban de que el jugador había pelado de manera fuerte con el técnico. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al compromiso contra Once Caldas, al ser preguntado por la ausencia del futbolista, Pinto se mostró bastante molesto por la consulta.

“De ninguna manera. Yo, a mis años y a mi edad, después de recorrer tanto y después de dirigir 1.250 partidos en clubes y 175 en selecciones. ¿Me voy a poner a pelear y a discutir? No, padre, yo ya no estoy pa’ eso”, dijo inicialmente el técnico

Y añadió:“¿Por qué no me pregunta por el resto de jugadores que no estuvieron? ¿Y los otros 13? Tiene que preguntarme por todos, porque es normal, lo de John es normal. No, no, no. Él, cuando esté en perfectas condiciones, bueno y dispuesto, a nivel físico y técnico, irá a jugar. Porque él vino a jugar, es un jugador experimentado. Pero me gusta que también me pregunta por los otros”.

Por ahora, el conjunto verdiblanco espera por ponerse al día con el calendario de la Liga. Cali deberá sumar en sus compromisos pendientes ante Santa Fe y Pereira.