"No podemos esperarlo hasta Octubre": Romero, sobre la renovación de Graterol

En medio de un inicio con muchos problemas, América de Cali tiene muchos temas que resolver para la segunda parte del año de 2022. El conjunto escarlata no pudo sumar refuerzos para el segundo semestre, pero ya piensa en su plantilla de 2023.

Mauricio Romero, presidente de la institución escarlata habló sobre un tema que preocupa a toda la afición del rojo. El dirigente hizo referencia a las posibilidades para que Joel Graterol salga del club y los detalles de la negociación.

Para el dirigente, el acuerdo es posible, pero todo depende del arquero venezolano. Romero mencionó que América ya le ofreció unas nuevas condiciones contractuales y en este momento la respuesta aún no ha llegado.

El dirigente apuntó que existe la posibilidad que el guardameta se vaya como agente libre.

"Tenemos que poner sobre la mesa que es una posibilidad, porqué más allá de las intensiones que tengamos en el club, esto es un tema de voluntades, si una parte tiene la voluntad y otra no, es muy complicado. Nosotros hicimos una oferta muy superior a lo que solemos hacer, pero no hemos recibido una respuesta de su parte", dijo el directivo en el 'Super Combo del Deporte' de RCN Radio.

Sobre el tiempo de espera para la respuesta, el directivo puntualizó: "Yo siempre lo he dicho, en un club tan grande como América, que ha tenido arqueros tan importantes, tiene que poner un tope de espera, nosotros no podemos ponernos a esperar a que un jugador tome una decisión en octubre. Si no hay respuesta tenemos que salir a buscar portero para el próximo año".

Finalmente, el presidente desmintió las versiones de nuevas ofertas por el venezolano: "Lo primero es que ustedes saben que cuando hay un jugador que está terminando contrato, le aparecen ofertas ficticias que al club no le llegan, al día de hoy no hay ofertas por él ni por ningún jugador."

Y añadió "Nosotros seguimos esperando poder ponernos de acuerdo y que Graterol entienda lo que América ha hecho por él".

Desde América se espera una pronta respuesta del ex Zamora. Graterol es uno de los jugadores más relevantes del equipo y fue una de las figuras claves para el título de 2020.

Tulio Gómez ha mencionado que el arquero de la 'vinotinto' es uno de los jugadores más valiosos del cuadro rojo y siempre ha mencionada la posibilidad de venderlo por una buena suma de dinero.