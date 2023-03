“No podré volver por allá”: Andrea Guerrero acusa persecución por críticas a agresor de Cataño

Andrea Guerrero, periodista de En La Jugada, acusó una persecución en redes sociales, luego de las críticas que hizo en contra del hincha del Tolima que agredió al jugador Daniel Cataño hace casi un mes en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

La periodista de RCN Radio publicó una videocolumna días atrás, cuestionando la actitud de Alejandro Montenegro, el hincha en cuestión, quien en sus redes sociales se burló de las medidas adoptadas en contra tras el escándalo que protagonizó.

Lejos de hacer autocrítica, Montenegro mantuvo una actitud desafiante y la emprendió en contra de lo dicho por Andrea Guerrero en la columna, a través del canal de Antena 2 en Youtube.

Lo siguiente fue lo que dijo en el programa En La Jugada este lunes 6 de marzo, aprovechando la noticia que se conoció sobre el aficionado que ingresó al campo de juego durante el partido Liverpool vs. Manchester United en la Premier League.

“El señor delincuente-desaptado del Tolima me había respondido una videocolumna en Antena 2. El señor estaba burlándose y demás. No lo vi, no lo sigo, no me interesa. Su único interlocutor debería ser la Fiscalía. Este (espacio) quería aprovecharlo para decir que esto no es contra una afición, esto es individualizado. Este es un señor que pudo ser de Ibagué, de Cúcuta, de Bogotá, donde fuera... y puso esto en riesgo.