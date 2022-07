No quiere seguir: Borja presiona al Junior para arreglar su salida al fútbol internacional

El futuro de Miguel Borja en Junior está lejos de resolverse. Mientras en el cuadro barranquillero lo esperan para entrenar, el atacante busca alternativas para su salida del onceno tiburón.

Vea también: "Hicimos un partido correcto": Cruz Real se defendió tras la derrota de Junior ante Patriotas

La posibilidad de que el delantero colombiano vaya a River Plate parece no cerrarse. la novel del atacante en el cuadro argentino sigue en pie y aunque el negocio está cerca del plazo limite desde suelo albiceleste no pierden la fe.

Así lo señala TyC Sports, el medio indica que todo sigue en pie y que desde el cuadro de la 'banda cruzada' el próximo fin de semana harán el débito por Miguel Borja, quien ya manifestó a Junior su deseo de salir.

“La información indica que, entre el fin de la corriente semana y el inicio de la próxima, en River quieren cerrar a Borja. Actualmente están puliendo los detalles para el giro del dinero, que se haría mañana el delantero colombiano ya avisó que se quiere ir, no se presentó a entrenar con el primer equipo de Junior y presiona para salir”, señaló el medio argentino.

En Junior esperan que el negocio pueda resolverse. Aunque el equipo inició trabajos de pretemporada y ya debutó en la Liga, el delantero no se ha presentado a ningún entrenamiento y no tiene intenciones de seguir en Colombia.

Le puede interesar: Junior no mostró una buena cara y perdió ante Patriotas en la primera fecha

Por ahora, Borja y su representante esperan a que River pueda completar el negocio con el cuadro tiburón y Palmeiras. La otra opción de salida para el '9' sería Cruz Azul de México.