“No respeta la historia de Nacional”: Eduardo Luis se cansó de Autuori y sus excusas en Nacional

La final de la Liga BetPlay dejó muchas sensaciones para cada uno de los equipos, pero Atlético Nacional, que fue el perdedor, fue quien se llevó la peor parte, ya que las decisiones tomadas por el técnico Paulo Autuori terminaron siendo el punto de la discordia.

La real polémica se generó porque, aparentemente, Dorlan Pabón asumió un rol destinado al DT y cuestionó aquellos que en principio quería hacer el entrenador antes de que se terminara el segundo tiempo. Por eso, varias voces autorizadas salieron a cuestionar el liderazgo y el trabajo hecho por el técnico del equipo Verdolaga.

Uno de los grandes críticos fue el periodista Eduardo Luis López, quien parece no aguantar más las decisiones que está tomando Autuori. Por ello, tiró un fuerte comentario respecto a que el estratega, viendo su actitud en el banquillo paisa, no respeta la historia del equipo al que está dirigiendo

A través de su canal de YouTube, el comunicador de Win Sports dio a conocer su opinión por lo sucedido en Bogotá.

"Autuori, a mí me da la sensación de que le importa todo un pepino y que para él es lo mismo, que no tiene nada que perder, y yo creo que Nacional merece tener como director técnico a alguien que tenga todo por ganar, no alguien que no tenga nada que perder, qué pereza. Nacional merece un técnico que vea el fútbol con las ganas de todo por ganar, con la ambición de todo por ganar, pero no puede tener un técnico que le importa un pepino perder", fue lo que inició diciendo Eduardo Luis.

Y después concluyó con un contundente mensaje: "Perdónenme, pero el hombre para liderar este proyecto yo no sé si sea Autuori. No creo que sea porque Autuori no conoce la historia de Nacional, pero sobretodo, no la respeta. Autuori actúa en aAlético Nacional como ese ser humano que es él, un hombre que ya ganó todo lo que tenía que ganar y cree que ya llegó un techo. Tranquilo profe, nosotros sabemos que usted ya ganó porque tiene una hoja de vida muy buena, pero resulta que Atlético Nacional no tiene techo porque Nacional nunca va morir y la grandeza de Nacional nunca va a tener un límite; nunca será suficiente para Nacional un título . Puede tener 40 títulos y su hinchada y su historia le va a pedir uno más y otro más".

Es importante resaltar que el presidente Atlético Nacional dio conocer que todavía no son claras las versiones acerca de la situación presentada, pero aclaró que si es necesario, tomarán las acciones pertinentes.