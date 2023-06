"No respetó el modelo del club": Tulio Gómez se despachó contra Guimaraes tras su salida del América

América de Cali anunció la salida de Alexandre Guimaraes como entrenador en la noche del jueves 22 de junio. Tras la confirmación de la marcha del entrenador, todos los reclamos cayeron sobre Tulio Gómez y Mauricio Romero por la decisión de sacar al entrenador.

Para los aficionados del conjunto escarlata, la decisión de la salida del entrenador costarricense fue bastante cuestionable. Sin embargo, el propio accionista del conjunto caleño salió a confirmar los motivos de la decisión de cambiar el DT.

En diálogo con 'Los Dueños del Balón' de Antena 2, Tulio fue claro sobre los motivos para que el entrenador dejará la institución. Según confirmó el empresario, Guimaraes no siguió el modelo del club en cuanto a la gestión de los canteranos y los partidos contra Millonarios y Chicó lo terminaron condenando.

¿Cuáles fueron las razones para terminar el contrato con Guimarães?

Tulio Gómez: El camino que llevábamos no era el que queríamos para el América.

¿Por qué?

Tulio Gómez: Porque nosotros queremos un proceso donde se les dé la oportunidad a los jóvenes. América no es un Envigado en términos de cantera, pero tenemos jugadores que debieron tener oportunidad.

¿Sienten que Guimaraes no respetó esa filosofía de usar a los canteranos?

Tulio Gómez: No la respetó y no supo leer los partidos. Hubo partidos que regalamos, como sucedió contra Boyacá Chicó y contra Millonarios.

¿Qué explicaciones dio Guimaraes ante esos puntos específicos?

Tulio Gómez: No, creo que él no siguió las recomendaciones. Un solo partido que le hubiéramos ganado a Millonarios nos habría puesto a pelear la final. Teníamos con qué. La campaña del América no fue mala, pero teníamos para llegar a la final. No es que se pierdan, sino la manera como se pierdan los partidos. Según lo que cuenta, usted, como máximo propietario del América, raja a Guimaraes en su gestión...

Tulio Gómez: Sí, para mí sí. Aquí no estamos juzgando a priori ni por simpatías o no. No. Aquí hay unos indicadores de gestión.

¿No siente que le dieron la espalda por segunda vez a un técnico que, pese a su primera salida, en pandemia, atendió un segundo llamado y clasificó al equipo a los cuadrangulares?

Tulio Gómez: Nosotros no podemos sacrificarnos por simpatías. Yo puedo querer mucho a un técnico, pero si no da la talla, no sirve. Las empresas se manejan con la razón, no con el corazón. En pandemia hicimos una propuesta de pagarle menos dinero, el 60 %, pero no aceptó la oferta. Los equipos de fútbol se deben manejar con responsabilidad económica.

Por ahora, no se conoce el nombre del entrenador americano para el siguiente semestre. Sin embargo, Tulio señaló que Lucas González figura entre sus entrenadores favoritos.