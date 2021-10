"No se cometió un crimen": Osorio se defendió, habló de jugadores "vagos" y mandó mensaje a hinchas

La crisis en América de Cali cada vez se agudiza más, y las críticas hacia el estratega risaraldense Juan Carlos Osorio, no paran; gran parte de la hinchada de la 'mecha', responsabiliza al entrenador del mal momento futbolístico que vive el equipo, que si bien se encuentra en la lucha por ingresar a los ocho, no muestra herramientas deportivas que le permitan estar allí.

Así, las cosas, y dada la discordia entre los seguidores americanos y el entrenador, este último no salió a ofrecer declaraciones a la prensa tras el duelo en que cayó como local ante Independiente Santa Fe por la Superliga, pero, previo al partido ante Millonarios, del próximo sábado, ya se pronunció.

Entre tanto, Osorio no solo dio la razón por la cual no estuvo en la última atención a medios, sino que abrió otra polémica, con comentarios que resultaron un poco inesperados en medio de la situación vivida por el 'escarlata'.

"Yo me hago responsable, no culpable, porque creo que aquí no hemos cometido ningún crimen", apuntó de entrada el técnico de los americanos, dejando claro además, que "en ese momento (después del partido con Santa Fe), no quería herir susceptibilidades, ni pasar por patán o grosero".

Además, en lo que respecta al ambiente interno del plantel, Osorio dejó ver que "Aquí sí hay una buena disposición del grupo, hay jugadores tan profesionales como en Europa, pero también hay jugadores maleducados, vagos y acomodados, y es nuestra responsabilidad tratar de profesionalizarlos a todos".

Además, dijo que "no tengo miedo de debatir y trataré de ser prudente, pero no voy a dejar de vivir mi vida por ese temor particular".

El próximo duelo de Juan Carlos Osorio como entrenador de América será el próximo sábado ante Millonarios en Bogotá, para posteriormente enfrentar a Deportivo Cali, Santa Fe (Superliga9 y Atlético Nacional.