Junior de Barranquilla se despidió de sus posibilidades de clasificar a la gran final de la Liga BetPlay Dimayor después de perder en la noche del sábado 11 de diciembre 0-2 en su visita a Deportivo Cali en partido de la fecha 5 del grupa A en los cuadrangulares semifinales.

Tras la eliminación, Mario Sebastián Viera, portero y capitán del conjunto 'rojiblanco' fue autocrítico al hacer un balance de la temporada y aceptó que hay bastantes aspectos a mejorar para el próximo año.

"Dado que no se ganó ningún torneo, no es bueno, hay que replantearse las cosas, Es todo el año, replantear lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Junior siempre tiene que estar en la final y ganando torneos, este año no nos vamos con nada, se nos escapa la chance de ir a la Copa Libertadores, fue un año duro porqué los objetivos no se cumplieron, hay que levantar cabeza, no queda más que trabajar, descansar unos días y empezar el nuevo año", afirmó.

Por otro lado, Viera reiteró que el plantel debe "pasar la página" y prepararse para el próximo año.

"Da lástima no llegar a una final, se compitió, pero no fue lo suficiente para llegar a la final, hay que dar la vuelta a la página y pensar en la próxima temporada y prepararnos para mejorar", dijo.

Finalmente, Sebastián Viera afirmó que en la última fecha de los cuadrangulares frente a Atlético Nacional tratarán de competir para despedir el año con una victoria.

"Contra Nacional llegaremos de la misma forma, no es habitual que Junior y Nacional no se jueguen nada. Se juega el prestigio, vamos a entrar a ganar".