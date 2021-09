"No se puede jugar a la ruleta rusa": las críticas del 'Patrón' Bermúdez a Osorio

América se sacudió de los malos resultados y celebró luego de varias fechas sin hacerlo. Precisamente, ante su rival de patio, Deportivo Cali, el cuadro ‘escarlata’ se quedó con los tres puntos que le permiten seguir dentro de los ocho mejores de la Liga Betplay. Aunque el equipo caleño ganó, aún deja más dudas que certezas.

El timonel del equipo, Juan Carlos Osorio, ha venido siendo criticado por su famosa ‘rotación’ y la manera como juega ante sus rivales. Por tal razón, en esta oportunidad el exfutbolista y ahora panelista y director deportivo Jorge el ‘Patrón’ Bermúdez dio sus opiniones sobre la manera como administra el equipo, el risaraldense.

En primer lugar, el director deportivo de Boca Juniors indicó que no pone en duda la capacidad de Osorio, pero “uno no puede jugar a la ruleta rusa en cada partido. Con el América no, en el América no. En América está jugando en el hilo. En el fútbol, cuando se trabaja para jugar bien, los resultados, en la mayoría, van a ser positivos”.

Asimismo, Bermúdez agregó que eso fue lo que le enseñaron: se pueden “conseguir grandes logros. Si uno juega y todos los días cambia, es como cuando le están tomando el ritmo cardiaco a un enfermo, así no", finalizó el ‘patrón’ Bermúdez.

Con estas declaraciones, Bermúdez se suma a Jorge Luis Pinto, quien ya había manifestado que no estaba de acuerdo con las rotaciones, pues para el estratega “las rotaciones pueden ser útiles, pero no en tanta cantidad”.

Habrá que esperar qué sucede este miércoles 15 de septiembre, donde los conjuntos de la ciudad de Cali se volverán a ver las caras, pero por la vuelta de la Copa Betplay, en los cuartos de final, tras el 0-0 de la ida.