Independiente Santa Fe cayó en su visita al Envigado y encendió las alarmas en la séptima fecha de la Liga Betplay, ya que hasta el momento suma apenas una victoria.

El cuadro cardinal no convence, su fútbol no genera esperanza y el técnico Hárold Rivera está en el punto de mira de los hinchas, quienes se desataron tras el revés en suelo antioqueño.

Vea también: Alerta naranja en Envigado: nueva derrota de Santa Fe en la Liga Betplay

Del mismo modo, los seguidores cardenales arremetieron contra el presidente Eduardo Méndez, ya que cuestionan el haber vuelto a contratar a Rivera como entrenador del conjunto bogotano.

Independiente Santa Fe se ubica en los últimos lugares de la tabla de posiciones con apenas seis puntos. En su próxima salida recibirá al América de Cali, encuentro que podría marcar el futuro del actual estratega.

Le puede interesar: ¿Cómo se llama el hermano de Franco Armani que jugó en Independiente Santa Fe?

Lo que dijeron los hinchas tras la derrota de Santa Fe en Envigado

“Difícil afrontar la Copa Sudamericana sin arquero, sin técnico, sin presidente y sin Identidad; no tenemos nada”.

“Bueno, ya no hay más palabras, no se puede jugar peor. Mucho jugador sin ganas y cero estrategia por parte de Rivera. En la Sudamericana que dirija algún vecino en Tenjo, no más con este DT”.

“No esperen para sacar a Harold Rivera hasta la fecha 10 o 12 cuando tengamos que hacer el 80%-90% de puntos. Es más, ni deberían esperar al partido de Sudamericana”.

“Una vez más se ve un equipo cobarde en la cancha, que renuncia a atacar después del empate. No podemos esperar más, teniendo a Rivera como técnico. Me dueles Santa Fe”.

“Así se vaya hoy Rivera (cosa que no creo), es de preocuparse. El partido que sigue es de Sudamericana, se jugaría con DT interino y prepárense para ver otro técnico de tres pesos como el sucesor de Rivera. Este tipo nunca debió volver”.