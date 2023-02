Atlético Nacional perdió su primer partido en la Liga Betplay y dejó preocupación, teniendo en cuenta el juego desplegado a lo largo de los 90 minutos.

Jaguares lo derrotó sin atenuantes, mostrando superioridad, principalmente en el primer tiempo del encuentro disputado en la capital cordobesa. Al respecto, el técnico brasileño Paulo Autuori dio sus explicaciones de lo que pasó con Nacional en el encuentro del sábado anterior.

“La primera parte no fue buena, no tuvimos la movilidad necesaria”, dijo el entrenador durante la rueda de prensa posterior al encuentro. “Fuimos muy estáticos en la dinámica, que ya hicimos en otros partidos. No sé si fue el calor o la humedad. En la segunda parte hemos metido a Jarlan porque había un espacio enorme entre la línea defensiva y la media cancha. Entró bien y sacamos provecho de ese espacio: icimos el gol del empate y tuvimos otras oportunidad, pero no lo logramos”, admitió Autuori ante los periodistas.

También se refirió a las dudas que ha dejado Nacional en tres fechas de la Liga Betplay. “Yo prefiero que el equipo empiece de menos a más y logre solidificar su juego. Hablemos de Argentina en el Mundial o de Colombia en el Sudamericano. Lo importante es crecer con la competición y tenemos condiciones para hacerlo. Mi mirada no puede ser solamente en el resultado. Yo tengo que mirar otras cosas también”, añadió.

Finalmente, habló de Jarlan Barrera, un jugador que viene en pleno proceso de recuperación física y adaptación: “Está trabajando físicamente. Tuvo una molestia en la parte posterior del muslo, y ha ingresado esta semana. Está agarrando su mejor forma y eso es bueno. Él tiene mucha claridad, puede contribuir un montón en el equipo. Todo es un proceso, en unos partidos va a jugar más, recién empieza”, destacó.