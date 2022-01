"No son los jugadores que pedí": Osorio, por qué se quedó y quién hace los fichajes en América

El futuro de Juan Carlos Osorio en América de Cali quedó resuelto. El timonel informó en rueda de prensa que tomó la decisión de seguir en el banquillo técnico ‘escarlata’ luego de ver los pro y contras con su familia.

En primer lugar, el risaraldense ofreció disculpas por sus actitudes o los resultados que se dieron en el semestre anterior: “Aprovechar la oportunidad para ofrecer mis disculpas si en algún momento presenté algún tipo de agravio o decepción deportiva. Mi decisión junto a mi familia fue mantenerme en este proyecto, buscando los títulos que este equipo busca y que la hinchada se acerque más al equipo; los necesitamos a ustedes de parte nuestra para poder ganar de la manera que nosotros creemos que es buen fútbol”.

Asimismo, Osorio agregó que sobre el tema de fichajes se encuentra ajeno, pues es una “decisión del club, las incorporaciones las hace el comité deportivo del cual yo no hago parte, entonces se respeta lo que están buscando. Lo más importante en este proyecto es nuestro compromiso con jugar bien y buscar los objetivos que nos hemos trazado”.

Por otra parte, se refirió a los jugadores que el comité deportivo fichó: “Aunque no son los jugadores que yo he pedido, no me he opuesto a su llegada porque son jugadores que se adaptan a los que queremos. Lo más importante es que son colombianos, no es un tema xenófobo, sino que apoyo 100% el talento colombiano, además son grandes profesionales. Hay dos extranjeros que podrían llegar, pero no tengo ninguna queja porque son jugadores que aportarían a nuestro fútbol”.

Finalmente, dijo que para él es primordial “restaurar la imagen mía con la hinchada americana. Si yo he decidido quedarme en Colombia es porque estoy convencido de que con los jugadores que tenemos podemos competir. Tenía dos opciones que era: dar un paso al costado, o ajustarme a lo que quiere el comité deportivo; elegí lo segundo, buscando ser muy competitivo”.