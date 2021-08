“No suma”: las explicaciones del presidente de Nacional sobre interés en Giovanni Moreno

Atlético Nacional fue uno de los equipos que mejor se reforzó para este mercado de fichajes. El club ‘verdolaga’ contó con la inclusión de Dorlan Pabón, Felipe Aguilar, Yeison Guzmán y Ruyeri Blanco para conseguir los objetivos que tiene trazado el timonel Alejandro Restrepo, quien hoy en día tiene al club paisa como líder solitario.

Desde hace rato se viene hablando que el ex Nacional, Giovanni Moreno puede llegar a ser jugador del equipo antioqueño. Sin embargo, algunos desacuerdos no han permitido que el ‘Flaco’ vuelva a jugar en Colombia. Ante esta situación el presidente Emilio Gutiérrez concedió un par de palabras donde tocó el posible regreso de ‘Gio’.

Le puede interesar: "Es el equipo de mis amores": Teo sobre si celebrará o no un gol ante Junior

“Para él y cualquier jugador que haya vestido la camiseta y que esté en un gran nivel, no solo como jugador sino como persona, las puertas del club siempre estarán abiertas para conversar”, señaló el directivo al medio ‘Vamos mi Verde. Asimismo, Gutiérrez dejó claro que por el momento “estamos enfocados en el equipo que tenemos. No estamos en mercado. No es una situación que vaya a conducir a algo inmediato. Comentar algo al respecto, no suma”.

Hay que recordar que en días pasados, Giovanni Moreno le dijo a sus seguidores en una transmisión que terminaba contrato en noviembre con su equipo Shenhua, por lo que “pegaba la vuelta”: “Si Atlético Nacional me recibe, yo encantado”.

Vea también: Sin James ni Mina, Everton venció sin problemas a Brighton y es uno de los líderes

Por el momento, Nacional espera seguir en la racha, ya que tiene 16 puntos que lo dejan en el liderato y como único equipo invicto. En esta nueva fecha de la Liga Betplay, Restrepo y sus dirigidos enfrentarán a Águilas Doradas.