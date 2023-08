"No tenía sentido": Comesaña castiga al 'Bolillo' por mala decisión que tomó en Junior

Julio Avelino Comesaña es una voz autorizada a la hora de hablar en el Junior. Ha pasado diez veces por el banquillo del cuadro 'tiburón' y como siempre pasa, su nombre ronda por los lados 'tiburones' cuando hay cambio de entrenador en el conjunto del Atlántico.

De allí que se haya referido al momento crítico de los rojiblancos, tras la salida de Hernán Darío Gómez, quien cosechó una importante racha de malos resultados en el arranque del segundo semestre de la Liga Betplay.

De entrada, Comesaña cuestionó la decisión de pedir la salida del arquero uruguayo Sebastián Viera, quien tuvo que partir, ya que no era del agrado del entrenador antioqueño. "En mi concepto, sacar a Viera faltando seis meses para terminar contrato no tenía sentido. Fue un problema innecesario que se pudo haber evitado. No es la decisión, sino cómo se hacen las cosas", dijo el uruguayo en una entrevista que el concedió a El Heraldo.

En cuanto al diagnóstico que se puede hacer del momento actual de Junior, el estratega 'charrúa' dijo que no tiene contacto: "Con nadie del club. Yo estuve el año pasado, como otras veces que estuve, en una situación compleja en la tabla y teníamos el reto inmediato de la Copa donde llegamos a la final. Luego pasó lo que pasó, pero teníamos un plantel diezmado con las lesiones, más el partido en Pereira... no esperaba grandes cosas porque había un plantel diezmado”.

"Es difícil decirlo", añadió Comesaña en referencia a las soluciones que haya para darle un giro a la situación del Junior de Barranquilla.

"Junior tiene una trascendencia enorme en la ciudadanía, es el motor de Barranquilla en muchas cosas. Y la gente cuando Junior no gana se angustia y hay mucho problema, mucha preocupación; es el único club con tanto poder de convocatoria, desde La Guajira hasta Montería, por allá. En este momento no hay otro club en la ciudad y aquí es Junior y Junior, mañana, tarde y noche. Todo es un problema, todo se agrava, todo es difícil. Las emociones son muy grandes, positivas o negativas y eso es un ambiente difícil de manejar".