"No vamos a enloquecernos de pedir por pedir": Candelo avisa sobre los refuerzos del Cali

La llegada de Mayer Candelo al Deportivo Cali se hizo oficial. El entrenador fue presentado en rueda de prensa y habló sobre varios temas en relación al futuro del cuadro azucarero.

Candelo aprovechó su primera intervención ante los medios como jefe del banquillo verdiblanco. Mencionó las posibilidades para reforzar el equipo, las metas que tiene con el club y la expectativa por su llegada a ala institución.

Inicialmente, el DT habló sobre las posibilidades en tema de refuerzos: "Si hoy podemos conseguir algún jugador lo traeremos, pero no vamos a enloquecernos de pedir por pedir".

Y añadió: "Vamos a intentar contratar en estos tres días a los jugadores que creemos que le van a aportar a Deportivo Cali, pero, si no, tenemos un equipo bien formado y trabajaremos muy fuerte para hacer que nuestro equipo juegue bien.

Seguido, el estratega se refirió a sus metas en el club: "Vamos a trabajar muy bien para conseguir resultados, para que nuestro equipo vuelva a su identidad. Queremos que Deportivo Cali vuelva a jugar bien al fútbol, que dé alegrías y que los diciembres y los junios podamos celebrar con estrellas y títulos".

Sobre su arribo al Cali: "Venimos a demostrar sentido de pertenencia, ese amor propio por la institución y darlo todo con el amor que tenemos por nuestro Cali para conseguir todos los objetivos que nos hemos trazado. Esperemos que en diciembre podamos abrazarnos todos y disfrutar de este Deportivo Cali que nos va a dar muchas alegrías.

Finalmente, el técnico manifestó sus sensaciones de la responsabilidad como ídolo: "Acá vine con amor, pero también con trabajo. Me he capacitado para esta oportunidad, no vine solo como ídolo y como jugador de fútbol que fui. Queremos ayudar a nuestra institución porque le tenemos el amor más grande del mundo.

¿Cuándo debuta Mayer Candelo como técnico del Cali?

Por ahora, el cuadro caleño ya trabaja bajo las ordenes de su nuevo entrenador. El debut de Candelo se dará el próximo jueves, 14 de julio en la visita del Cali a Deportes Tolima.