"No volvimos a hablar, porque soy hincha de Nacional"

La salida de Cristián 'Chicho' Arango de Millonarios termino siendo más que una terminación de contrato. El jugador antioqueño fue uno se los menos queridos por la hinchada albiazul luego de confesar su simpatía por Atlético Nacional.

Tras su salida hacia Los Ángeles FC de la MLS, el atacante paisa dio una entrevista para su actual equipo donde se confesó como hincha verdolaga.

La situación no fue bien recibida por los aficionados del equipo azul y por algunos de sus ex compañeros como David Macálister Silva.

El delantero del equipo californiano reveló que no volvió a tener ningún diálogo con el capitán azul tras su declaración como hincha de Nacional.

“No, tenemos diferencias frente a lo que pasó por decir que soy hincha de Nacional. No volvimos a hablar desde entonces, pero es respetable lo que el piense y le haya parecido. A muchos hinchas no les gustó, pero no puedo mentirle a la gente. No volví a hablar con él”, dijo el jugador, en dialogo con un medio colombiano.

Luego de su llegada a la liga norteamericana, Arango se desligó de su pasado en Millonarios y causó un golpe bajo para la hinchada embajadora que veía al futbolista como un referente de su equipo.

Por su parte, Macálister ya había dado su respuesta al asunto. El bogotano había cuestionado la actitud del jugador paisa sobre los cambios de opinión y las pasiones en el fútbol.

“Evidentemente me molestó. Lo respeto, pero yo no puedo decir hoy que lloro por mi mamá y mañana que amo a mi tía. Es algo que no comparto, lo respeto, porque todos tenemos nuestras inclinaciones y amores", manifestó Silva, en esa ocasión.

Por ahora, el asunto parece que no tendrá más episodios. Sin embargo, el caso de Arango se suma a lo sucedido con Jhon Duque, Fernando Uribe y probablemente Andrés Román, que abandonaron el club y rápidamente olvidaron el cariño de la afición del 'ballet azul'.