Noche emotiva en Bogotá: Equidad se despidió para siempre de la Liga

Goleada y despedida en Techo

El equipo bogotano cerró su etapa en la Primera División con una contundente victoria 4-0 frente al Deportivo Pereira, en la jornada 20 de la Liga BetPlay. Con el apoyo de su hinchada, los dirigidos por Alexis García rompieron una racha de 12 partidos sin ganar y se despidieron del FPC con una actuación convincente.

Juan David Valencia fue la gran figura del encuentro al marcar dos goles (30’ y 45+1’), mientras que Kevin Parra (46’) y Juan Castilla (76’) completaron la goleada en un partido que dominó de principio a fin el conjunto asegurador. Pereira, con una nómina juvenil por los incumplimientos de pago en su plantel profesional, poco pudo hacer ante la superioridad de los locales.