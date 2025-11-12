Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 21:01
Noche emotiva en Bogotá: Equidad se despidió para siempre de la Liga
El equipo capitalino jugó por última vez con ese nombre.
El Estadio Metropolitano de Techo vivió una noche cargada de nostalgia y emoción. La Equidad Seguros, uno de los equipos más representativos de Bogotá en las últimas dos décadas, disputó este miércoles el último partido de su historia bajo ese nombre. A partir de 2026, el club cambiará de razón social y pasará a llamarse Internacional de Bogotá, cerrando así 42 años de historia con una goleada que sirvió de despedida.
Goleada y despedida en Techo
El equipo bogotano cerró su etapa en la Primera División con una contundente victoria 4-0 frente al Deportivo Pereira, en la jornada 20 de la Liga BetPlay. Con el apoyo de su hinchada, los dirigidos por Alexis García rompieron una racha de 12 partidos sin ganar y se despidieron del FPC con una actuación convincente.
Juan David Valencia fue la gran figura del encuentro al marcar dos goles (30’ y 45+1’), mientras que Kevin Parra (46’) y Juan Castilla (76’) completaron la goleada en un partido que dominó de principio a fin el conjunto asegurador. Pereira, con una nómina juvenil por los incumplimientos de pago en su plantel profesional, poco pudo hacer ante la superioridad de los locales.
Fin de una era en el fútbol colombiano
Con esta victoria, La Equidad pone fin a 18 años consecutivos en la máxima categoría, en los que se destacó por su orden y regularidad. El club alcanzó tres subcampeonatos de Liga (2007-II, 2010-I y 2011-I) y conquistó la Copa Colombia en 2008, su único título nacional.
Aunque aún no se ha hecho oficial el nuevo nombre, la transformación del equipo ya es un hecho. Así, el fútbol bogotano despide a una institución que marcó época por su seriedad y su aporte al desarrollo de jóvenes talentos. En Techo, el adiós tuvo el mejor final posible, una goleada y una ovación para cerrar su historia como La Equidad.
Fuente
Antena 2