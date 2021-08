“Nos falta eficacia”: autocrítica y elogios de Osorio tras el Santa Fe vs América

América de Cali consiguió un empate agónico ante Independiente Santa Fe por la séptima fecha de la Liga Betplay. El equipo caleño se le vio falto de ideas y opciones de gol, pero gracias a Déinner Quiñonez se rescató un punto.

Por eso, el técnico ‘escarlata’, Juan Carlos Osorio se refirió sobre lo que fue el partido ante el conjunto bogotano: “Enfrentamos a un rival difícil. Hubo progreso en nuestro juego, encontramos mejor las sincronizaciones entre laterales, extremos e interiores. Además, le sumamos la participación del mediocentro. Estamos progresando, mejorando y nos llevamos un punto muy importante y merecido”.

Asimismo, el risaraldene señaló que “colectivamente, el equipo mostró un buen rendimiento. Como lo hablamos al interior del grupo, quizá hubo errores a nivel 'micro'. Defensivamente, no entiendo la pregunta porque si vamos a la estadística, Joel Graterol solo intervino en tres acciones, lo cual es normal, en especial, cuando América tiene su línea defensiva en la mitad de la cancha. En defensa, hemos mejorado mucho”.

Por otra parte, dejó claro que a pesar de los flojos resultados, “el equipo muestra progreso. Seguramente, tenemos muchas cosas por mejorar y siempre será así. Cuando uno es parte de un proyecto y, cada día, se quiere jugar mejor, siempre habrá cosas por mejorar”.

Ante la pregunta de, por qué no se están dando resultados el estratega indicó que "no hemos sido eficaces. Contra Patriotas y Jaguares, tuvimos suficientes oportunidades para anotar. Así es el juego, solo no hemos estado finos. Lo demás sonaría a excusas. Nuestra idea de juego es trabajar y ser más contundentes en el último tercio".

Hay que esperar si el equipo reacciona en las próximas fechas, pues en las redes sociales, los seguidores parecen que no están contento con lo hecho por parte de Osorio y su cuerpo técnico.