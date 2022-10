"Nos falta esos cinco para el peso”: Gamero quedó conforme tras la derrota de Millonarios 

Después de la derrota en la Liga Betplay ante Deportes Tolima, todas las miradas en Millonarios apuntan hacía Alberto Gamero. Los hinchas y la prensa empieza a preguntarse sí el equipo del entrenador samario tendrá problemas para meterse en los cuadrangulares.

El conjunto embajador tenía la clasificación casi asegurada y dejó ir varias chances para certificar su entrada a los ocho. Ahora, los azules tienen dos partidos por jugar ante Medellín y Alianza Petrolera y con una victoria lograrán el objetivo.

Sin embargo, los últimos siete encuentros de los embajadores no invitan al optimismo. Más allá de eso, Gamero sigue confiando en su equipo y así lo hizo saber en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el equipo tolimense.

Sensaciones tras las últimas derrotas

“Primero, yo cabizbajo no estoy. Tenemos dos partidos para clasificar y dependemos de nosotros mismos. Mi pregunta es, ¿Fuimos superados por Tolima y la fecha pasada por Pereira? Lo que hicimos no era para perder. Los muchachos corren, intentan jugar. El problema no es futbolístico porque hacemos todo para hacer gol. En estos dos partidos nos llegaron tres veces y nos hacen dos goles. Hay que trabajar la ansiedad”.

¿Problemas dentro del grupo?

“Dentro del grupo yo no sé cómo explicarles que no hay rencilla, no hay problema entre los jugadores. Lo que hay una amistad y una alegría. Nuestros entrenamientos son de alegría pero estamos en este bache que nos cogió y no nos deja hacer el gol”.

Momento psicológico del equipo

“Nosotros tenemos un psicólogo que permanentemente habla con los jugadores y a una persona en importante en el fútbol colombiano que es el Doctor Pablo Jacobsen, que nos da charlas. Yo estuviera preocupado si veo que la cosa no anda. Hay muchas cosas que hacemos bien pero nos falta esos cinco para el peso”.

El problema de la falta de goles

“Hay que cambiar la confianza. Eso cambiará cuando metamos el gol. En el módulo tenemos muchas cosas buenas, intentamos jugar, nos defendemos bien. Tenemos que definir, es lo único que le hace falta a Millonarios. Hay equipos que dependen de otros, nosotros no. Yo tengo confianza en el equipo. A los muchachos los veo hablando, el deseo está”.

Por ahora, Millonarios se prepara para los siguientes partidos. Los embajadores se medirán ante Medellín a mitad de semana en uno de los partidos aplazados del torneo.