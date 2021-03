"Nos faltó profundidad": Juan Cruz Real y las fallas de América ante Once Caldas

El técnico del América, Juan Cruz Real, valoró el trabajo del cuadro escarlata, más allá que solo se pudo llevar un punto de Manizales en la fecha 13 de la Liga Betplay. El 1-1 ante Once Caldas fue un resultado corto para lo que hizo la ‘mecha’, según la visión del entrenador argentino, quien cree que a su equipo le faltó profundidad si quería llevarse la victoria en el estadio Palogrande.

“En el segundo tiempo tuvimos mucho control de juego. Incluso las estadísticas lo marcan, tuvimos 17 remates a portería contra 10 del rival, posesión arriba del 60% jugando en altura en una plaza que es difícil: creo que tuvimos control, sino que nos faltó profundidad y tuvo que ver con el posicionamiento del rival para defender. Eso dificulta, son cosas que tengo que resolver”, dijo Juan Cruz Real.

“El primer tiempo creamos muchas situaciones de gol muy claras. Lamentablemente no las pudimos finalizar, pero no lo interpreto como una falta de ataque. El rival redujo el espacio hacia atrás y nosotros, en ese último tercio, no tuvimos la carrera a la espalda que nos generara una oportunidad más de gol”, agregó el timonel durante la rueda de prensa.

“La conclusión es que creo que merecimos más”, reiteró Juan Cruz Real respecto al América. “El equipo, por el control de juego que tuvo, por las ocasiones creadas en el primer tiempo por cómo buscó el resultado, esta es una plaza difícil, quedo tranquilo con el rendimiento de los jugadores, hicieron un buen partido. Me parece que merecimos ganar. Los jugadores y engeneral el equipo me dejan tranquilo, sumamos un punto, si bien veníamos a buscar los tres, obviamente, y seguimos teniendo un partido menos. El equipo mereció ganar el partido, pero a veces cuando no podés ganar en un tipo de cancha así, es importante sumar”.