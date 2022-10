"Nos merecíamos al menos un "golcito": Gamero y la poca autocritica tras derrota con Pereira

Millonarios sigue sin ganar en sus últimos partidos. Los embajadores cayeron con Pereira en El Campín tras haber empatado en la fecha anterior ante Patriotas. El conjunto bogotano ha bajado su rendimiento y con las finales muy cerca, la preocupación se asoma.

Tras el juego por la fecha 16 de la Liga Betplay quedó la sensación de que el equipo azul ha perdido poder en su defensa. Los albiazules tuvieron un rendimiento bastante flojo y prácticamente fueron superados en gran parte de los ataque matecañas.

Alberto Gamero habló en rueda de prensa sobre las sensaciones luego del partido y lo que merecía su equipo ante el cuadro risaraldense.

Reflexiones del partido

"Es muy sencillo, hoy perdimos los duelos porque Pereira es un equipo físico y tiene jugadores más fuertes en los dueles que nuestros centrales. Les quedó a ellos para ir al ataque por su fortaleza, nosotros tenemos jugadores que son hábiles pero no tan fuertes".

"Nos ocuparon la mitad de la cancha y no funcionamos bien, Pereira nos quitó el balón en primer tiempo".

"Yo les había dicho a ellos, que Pereira es muy fuerte y propositivo, ellos aprovecharon los espacios que les dimos pero nosotros no hicimos eso".

Cómo levantar al equipo tras la derrota

"Yo sé que el hincha está bravo y nosotros también lo estamos porque queremos clasificar, pero yo no veo al equipo con la cabeza y yo tampoco lo estoy. En este partido Pereira tomó mejores decisiones que nosotros. MIs jugadores tienen el autoestima arriba, este no es un bache futbolístico. Hoy no merecíamos perder, nos merecíamos al menos un "golcito".

La molestia de Macalister

"Me gusta que ellos quieran jugar, pero yo tengo que cuidarlos porque no quiero que las lesiones seas peor. Nosotros estamos bien y ahorita precisamente hablamos del partido".

Por ahora, los dirigidos por Gamero se preparan para su próximo partido en Liga. Millonarios jugará ante Tolima el próximo sábado desde las 06:10 p.m.