"Nos podíamos quedar afuera": Arias saca pecho de la victoria de Junior

Carácter, remontada y un equipo que respondió en el momento más difícil

Arias inició su análisis reconociendo que Junior llegó al duelo con la presión al límite: “si no sacábamos un resultado nos podíamos quedar afuera”. Con ese contexto, valoró especialmente el carácter mostrado por sus jugadores, quienes mantuvieron la convicción incluso tras irse abajo en el marcador ante un Nacional que venía haciendo una gran campaña.

El entrenador destacó que el equipo ya había dado señales similares en partidos anteriores como visitante, cuando sacaron resultados clave frente a rivales con opciones intactas. Para él, la remontada es la mejor evidencia de un grupo que compite, que trabaja y que está unido: “tengo buenos jugadores, pero mejores personas”.

Arias también elogió el aporte de la afición, que no dejó de alentar pese al gol en contra. Para el uruguayo, el empuje del Metropolitano fue una parte fundamental de la victoria: “tenían confianza, tenían fe, los enviamos con alegría a la casa”.

Sus cambios, el punto de inflexión del partido: “El mérito siempre es de los jugadores”

Uno de los aspectos más destacados de la noche fueron las sustituciones. Arias explicó que inicialmente pensó en poner a Canchimbo, pero el cuerpo técnico le sugirió otra lectura del partido. La entrada de Rivas resultó determinante para recuperar la pelota y darle claridad al ataque, mientras que el ingreso de Canchimbo se dio por necesidad táctica para terminar de abrir el partido.

El técnico reconoció que muchas veces se cuestiona el orden o el momento de los cambios, pero que esta vez todo funcionó perfectamente. Aun así, insistió en que el mérito es de los futbolistas: “uno toma decisiones, pero ellos son los que las hacen buenas”.

Entre risas también habló de su gorro, que olvidó usar, y negó que fuera una cábala, aunque ahora podría convertirse en una.