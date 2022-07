"Nos quieren matar": fuerte crítica de Hernán Torres a la Dimayor

Deportes Tolima tuvo un discutido inicio de actividad en la Liga BetPlay del segundo semestre al empatar en condición de local 1-1 con Deportivo Independiente Medellín en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Hernán Torres, director técnico del conjunto 'pijao', no pudo contar con varias figuras, teniendo en cuenta que algunos están lesionados y otros debían pagar fecha de sanción.

Ante este panorama, el entrenador del equipo ibaguereño lanzó una fuerte crítica a la Dimayor y a los directivos que confeccionan el campeonato ante el apretado calendario que ha tenido que afrontar la institución.

Lea también: Tolima y Medellín se fueron en tablas por la primera fecha de Liga Betplay

"Vimos un grupo que está preparado, con la actitud dispuesta para jugar ante las eventualidades que estamos teniendo. Tenemos diez lesionados por la intensidad del torneo y tres lesionados. No tenía casi jugadores. Los 11 completos y dos suplentes mayores los demás eran juveniles. Es la primera vez en mi vida en el futbol profesional que un equipo no tiene vacaciones ni un día libre".

Y es que Deportes Tolima, que jugó la final del primer semestre y los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, no pudo hacer una para a mitad de año ante el apretado calendario, el cual fue modificado por el Mundial de Qatar.

"Clasificar a la Copa Libertadores es un castigo. Nos van a matar. En estos días vamos a salir con siete jugadores y unos peladitos", dijo.

Ante esta situación, Torres aseguró que el recurso se le está acabando, por lo que no sabe hasta qué punto exigirle a sus jugadores.

Le puede interesar: ¿Un sueño? La pareja de delanteros que quiere Junior para reemplazar a Borja

"El recurso es está acabando. Tengo casi 10 u 11 lesionados y los sancionados. No sé lo que dirigen esto qué van a hacer con nosotros. Nos quieren matar y fundir. Llegaremos hasta donde nos den las fuerzas", afirmó.

Finalmente, Hernán Torres reveló que el grupo de jugadores está afectado anímicamente y está expuesto a más lesiones.

"Jugando cada dos días se vienen los desgarres y las cosas que están pasando no se qué sucede, el único equipo, en el tiempo que llevo como futbolista, que no tiene un día de descanso y eso no lo sabe la gente. Tolima es un equipo cansado, con estado de ánimo complicado y nada pasa Tolima".