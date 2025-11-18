NOTICIA "BOMBA" DEL FPC: Wilmar Roldan se pierde los Cuadrangulares

SORPRESA CON DESIGNACIONES ARBITRALES Y LA GRAVEDAD DE LA LESIÓN

La sorpresa inició con la designación de los árbitros. Juan Felipe Cadavid complementó, “se me hizo extraño las designaciones. Fortaleza vs Tolima, Carlos Betancur. Bucaramanga vs Santa Fe, Luis Delgado, Junior vs Medellín, Andrés Rojas y Nacional vs América, Carlos Ortega. Se entendía que no estuviera en el Junior vs Medellín o Nacional vs América. No tenía ni idea”.

Posteriormente, Eduardo Luis afirmó que, “la lesión de Wilmar Roldán es una lesión de rodilla en el partido Cúcuta vs Jaguares arbitró el señor Wilmar Roldán. Tuvo un choque con un jugador donde la rodilla se vio afectada. Pensé que era mucho más grave y me dijeron que era ligamento cruzado. En ese golpe, la rodilla llevó la peor parte. Hasta ahora, parece que es una distención y se perderá los cuadrangulares. Espera estar en las finales. Por fortuna no fue una rotura de ligamento”.

Si se hubiese confirmado una lesión de ligamento, “aceleraba el adiós del mejor árbitro colombiano”, comentó Juan Felipe Cadavid. Sin duda alguna, es una gran baja, dado que es uno de los árbitros que mayor experiencia tiene, mejor carácter dentro de la cancha y trayectoria.

Además, se acerca el Mundial y el árbitro paisa esperaría estar en la competencia más importante a nivel de selecciones. Una baja que pone en incertidumbre la trayectoria de Wilmar Roldán que está viviendo sus últimos momentos como juez central.

Juan Felipe Cadavid aseveró que, “me preocupa la noticia porque es el mejor árbitro del país”, a tal gravedad y tal impacto ha llegado esta noticia de Wilmar Roldán con la pérdida de los cuadrangulares semifinales y, posiblemente en las finales del Fútbol Profesional Colombiano.