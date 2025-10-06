Novedades de Millonarios para recibir a América en la fecha 14 de la Liga BetPlay

Millonarios sigue soñando con meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay y este martes 7 de octubre afrontará un duro desafío para lograr su objetivo, ya que recibirá a América de Cali en partido válido por la fecha 14.

El equipo 'embajador', que se ubica en la posición 16 con 14 unidades, deberá hacer respetar su condición de local en el estadio El Campín para seguir con las aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda.

Frente a América será un duelo directo, ya que el cuadro 'escarlata' registra los mismos 14 puntos, pero en el puesto 14 por tener mejor diferencia de gol.