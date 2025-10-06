Cargando contenido

Millonarios Liga BetPlay 2025-II
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 20:15

Novedades de Millonarios para recibir a América en la fecha 14 de la Liga BetPlay

El equipo 'embajador' registra 14 puntos y sigue con posibilidades de entrar al grupo de los ocho.

Millonarios sigue soñando con meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay y este martes 7 de octubre afrontará un duro desafío para lograr su objetivo, ya que recibirá a América de Cali en partido válido por la fecha 14.

El equipo 'embajador', que se ubica en la posición 16 con 14 unidades, deberá hacer respetar su condición de local en el estadio El Campín para seguir con las aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda.

Frente a América será un duelo directo, ya que el cuadro 'escarlata' registra los mismos 14 puntos, pero en el puesto 14 por tener mejor diferencia de gol.

Novedades en Millonarios vs América

En la lista de convocados por el director técnico Hernán Torres se destaca la presencia del lateral izquierdo Danovis Banguero, que no estuvo presente en la jornada anterior, cuando Millonarios cayó en condición de visita ante Atlético Nacional.

Por otro lado, el defensa central Juan Pablo Vargas no está disponible al haber sido convocado por la selección de Costa Rica para la fecha FIFA.

Ante esta situación, Sergio Mosquera se mantiene en la convocatoria, a pesar de tener pendiente una fecha de suspensión.

Convocatoria de Millonarios Vs América

Arqueros
Iván Arboleda y Diego Novoa 

Defensas
Samuel Martín, Sergio Mosquera, Helibelton Palacios, Jorge Arias, Danovis Banguero, Álex Moreno Paz.

Mediocampistas
Nicolás Arévalo, Dewar Victoria, Bruno Sávio da Silva, Stiven Vega y Álex Castro

Delanteros
Beckham Castro, Leonardo Castro, Santiago Giordana, Sebastián Mosquera, Edwin Mosquera, Cristian Cañozales y Jorge Cabezas Hurtado

