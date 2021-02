Novedades médicas sobre Fernando Uribe, Arango y Fredy Guarín en Millonarios

Millonarios atraviesa un momento complicado en el fútbol colombiano tras perder con Junior de Barranquilla y salir del grupo de los 8, aunque tiene un partido pendiente. Sin embargo, el tema de las lesiones es algo que ha condicionado al equipo y genera preocupación para la segunda mitad de la fase regular de la Liga Betplay.



Además del caso de Andrés Felipe Román, el departamento médico de Millonarios ha sido protagonista en las últimas horas por la expectativa respecto a tres figuras del equipo: Fredy Guarín, Fernando Uribe y Cristian Arango; sumados a Ricardo Márquez y Juan Camilo Salazar.



Lea también: Camacho confirmó que Millonarios tendrá un último refuerzo antes de cerrar el mercado



En Millonarios hay noticias más o menos alentadoras. Arango ya superó la sobrecarga muscular que no le permitió enfrentar a Junior y entrena con el grupo. Por su parte, Fernando Uribe supera de a poco el dolor de cadera y dependiendo de su evolución podría estar convocado el lunes para jugar vs Jaguares en Bogotá.



Entretanto, sobre Fredy Guarín todavía no hay noticias claras y deberá ser sometido a una resonancia para conocer la gravedad de la lesión, pero mínimo estaría dos semanas más afuera. Mismo caso de Ricardo Márquez, quien también se perdería varios partidos.



De interés: El feo detalle que tuvo Boca con Román y que molestó al presidente de Millonarios



La otra buena en Millonarios es el regreso de Juan Camilo Salazar para la próxima semana tras superar la lesión de aductor. Enfrentaría a Chicó en Tunja.