¿Nueva alineación indebida en la Liga BetPlay? Fortaleza se refirió a la situación
El equipo bogotano venció al Atlético Bucaramanga en la fecha 13 del torneo.
El partido entre Fortaleza y Atlético Bucaramanga que se llevó a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá, dejó triunfo por 2-1 para el equipo de los ‘Amix’, que siguen sumando puntos en la tabla de posiciones y viendo de cerca la chance de disputar los cuadrangulares.
El equipo de la capital del país se recuperó luego su primera derrota en el torneo en la fecha pasada ante Millonarios, y lo hizo nada más y nada menos que contra el conjunto que llegaba como líder del campeonato, el Atlético Bucaramanga.
Fortaleza bromeó tras la victoria sobre Bucaramanga
Con goles de Andrés Arroyo y Andrés Felipe Amaya, el equipo de Fortaleza se impuso sobre el conjunto ‘Leopardo’ y llegó a los 24 puntos, igualando la línea del Atlético Bucaramanga y quedando segundo en la tabla de posiciones por tener menor diferencia de goles a su favor.
Una vez concretado el triunfo en el Estadio de Techo, Fortaleza publicó en sus redes sociales un video en el que bromean con una posible alineación indebida que habría tenido el equipo en su partido frente a Bucaramanga.
Los ’Amix’ lo volvieron a hacer; Bucaramanga sufre la sátira
En la publicación del conjunto bogotano, aseguran que el equipo dirigido por el técnico Leonel Álvarez solicitará a la Dimayor el triunfo en el partido luego de evidenciar que se presentaron 4 extranjeros en cancha (uno más que lo permitido), la misma razón por la que reclamó la victoria por 3-0 ante Nacional cuando Javier Gandolfi cometió el grave error.
En el video, se observan a jugadores de Fortaleza hablando en inglés, sin embargo, solo es el acento foráneo el que aplican los futbolistas y la sanción no tiene lugar, una de las tantas bromas y sátiras que los ‘Amix’ suelen hacer a sus rivales.
Desde esta noche Bucaramanga solicitará el triunfo de 0-3 ante Fortaleza por alineación indebida (4 extranjeros en cancha), pues solo se permiten 3 🚨 pic.twitter.com/4ACQy7RPKo— Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) September 27, 2025
