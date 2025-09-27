¿Nueva alineación indebida en la Liga BetPlay? Fortaleza se refirió a la situación

El partido entre Fortaleza y Atlético Bucaramanga que se llevó a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá, dejó triunfo por 2-1 para el equipo de los ‘Amix’, que siguen sumando puntos en la tabla de posiciones y viendo de cerca la chance de disputar los cuadrangulares.

El equipo de la capital del país se recuperó luego su primera derrota en el torneo en la fecha pasada ante Millonarios, y lo hizo nada más y nada menos que contra el conjunto que llegaba como líder del campeonato, el Atlético Bucaramanga.

Lea también: Atención Lorenzo; Juan David Cabal salvó a Juventus y anotó el 1-1 ante Atalanta