Nueva decisión de Millonarios con Hernán Torres para 2026: "Con él..."

Después de un muy mal semestre de Millonarios que inició con David González y terminó con Hernán Torres había varias dudas de cara al 2026. Los fichajes necesarios para potenciar al club y lograr sellar la clasificación, las bajas y una nueva era con un director deportivo extranjero como Ariel Michaloutsos proveniente de Argentina.

Ariel Michaloutsos arrancará una nueva historia en el equipo albiazul tras sumar experiencia en River Plate y en Newell’s Old Boys. Millonarios necesitará fichajes para pelear por el título y para llegar lejos en copas internacionales. Michaloutsos afirmó que no viene a cambiar muchas cosas, y que espera seguir por esa misma línea con el fortalecimiento a las juveniles.

Justamente, este martes 25 de noviembre se llevó a cabo una rueda de prensa que tenía como objetivo presentar al director deportivo y resolver dudas para el 2026, entre ellos, fichajes y la estructura del primer semestre del siguiente año y, además, el cuerpo técnico comandado por Hernán Torres. El presidente Enrique Camacho ya tomó una decisión alrededor del cargo del entrenador tolimense.

LAS DECISIONES QUE SE TOMARÁN CON HERNÁN TORRES

Ariel Michaloutsos no se meterá con el cuerpo técnico, pues, la decisión de Enrique Camacho fue clara cuando salió David González, “ubicamos a Hernán Torres que no solamente es de la casa, sino que creemos que puede poner la disciplina, el entusiasmo y hacer el orgullo con el que los jugadores pueden salir a la cancha a representar el equipo”.

Escudó a Hernán Torres, “llegó y le tocó muy complicado. Muchos partidos seguidos, poco tiempo para reorientar las cosas. Sin embargo, sus resultados fue un 56%, rendimiento que nos hubiese clasificado si empezábamos con él todo el torneo".

Posteriormente, confirmó el futuro del entrenador, “el profesor ha trabajado intensamente con nosotros, ha puesto un nuevo ritmo, una nueva forma de ver el fútbol desde sus criterios. Lo apoyamos permanentemente y con él vamos a estar enfrentando el futuro. El profesor es fundamental para nosotros en este proceso que queremos que sea siempre a largo plazo como ha sido el diseño y lo que hemos intentado trabajar en Millonarios que no sea una cosa de corto plazo y sea una proyección a largo plazo para que sea sólida”.

EL MILLONARIOS DE HERNÁN TORRES Y ARIEL MICHALOUTSOS

Después de la ratificación de Hernán Torres, el entrenador afirmó que llegó en un momento difícil por la que pasaba la institución, “fui invitado a Millonarios en una situación uy difícil. Sabía que iba a ser muy difícil y por eso también me hago responsable. Se está haciendo todo lo posible para conseguir mejores resultados y soy testigo, estamos comprometidos. Queremos darle a Millonarios el sitial que se merece".

Habló también de las reuniones que ha tenido con Ariel Michaloutsos y del tipo de fichajes que necesita Millonarios para poder mejorar el plantel, la nómina, eso sí, sin dañar el proyecto de las juveniles que tanto le llamó la atención al nuevo director deportivo argentino.

En ese sentido, Hernán afirmó que, “nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es mejorar el equipo tanto en su nómina como futbolísticamente". Agregó que ya tiene entre cuatro y cinco posiciones que deberá fichar, “hemos tenido muchas reuniones antes de llegar Ariel y con Ariel. Hemos solicitado puestos en las líneas, puedo decir que he pedido más de 4-5 posiciones. Necesitamos lateral izquierdo, volante de primera línea, 2 interiores y un extremo".