‘Nueva pelea’ en Santa Fe salpica la interna: jugador frenteó y dejó mensaje

Independiente Santa Fe sigue dando de qué hablar, pero en estos momentos no por su juego ni por la mejoría demostrada por Jorge Bava que tiene al club clasificado. Esta vez, los comentarios saltan por algunos jugadores que tomaron otros caminos innecesarios en el partido ante el Deportivo Cali.

Corrían los últimos minutos del segundo tiempo cuando Harold Santiago Mosquera prefirió definir de cara a Alejandro Rodríguez ignorando que, por el centro del área, llegaba Yilmar Velásquez para poner el segundo tanto, que posteriormente llegó gracias a Edwar López. En ese momento del gol del extremo, las cámaras enfocaron una pelea y un capítulo negativo que dejó en evidencia al club.

Vea también: Millonarios tomó decisión con Radamel Falcao y su posible renovación

Yilmar Velásquez encaró a Harold Mosquera reclamándole por esa asistencia que nunca llegó. Con cabezazos y cachetadas, todo se vino abajo y demostraron que algo malo pasaba en la institución. Los dos futbolistas recibieron tarjeta roja por conducta antideportiva y violenta entre compañeros, pero lo peor es que el club los pierde para la primera fecha de los cuadrangulares sancionados por dos partidos.

En ese momento, las cámaras también tomaron a Omar Fernández Frasica que también habló fuerte en el campo de juego a sus compañeros, dejando claro que esto es Santa Fe y que nadie debe estar por encima del equipo.

OMAR FERNÁNDEZ FRASICA ENCARÓ A DOS COMPAÑEROS PARA DEJAR TODO CLARO

Hablando como un líder en la cancha, Omar Fernández Frasica reaccionó a la jugada de Yilmar y Harold Santiago. Inmediatamente, se acercó a Iván Scarpeta y a Edwar López y aclaró todo. Omar pegó de frente y sentenció que nadie en el club debe estar encima de lo que es la institución y el buen nombre de Independiente Santa Fe.

Omar se puso la ‘10’ y dejó claro a Edwar López y a Iván Scarpeta afirmándoles que, “no, no, no, todos no. Acá dice Santa Fe”, los egos o las peleas no deben estar en un equipo como el cardenal y se debe respetar a la institución. Es una responsabilidad de todos y no recae solo en un Yilmar Velásquez o Harold Santiago Mosquera.

Le puede interesar: Lorenzo saca un ‘intocable’: sorpresa total en convocatoria de Selección Colombia

Al día siguiente del partido, Harold Santiago Mosquera subió una foto con Yilmar Velásquez cerrando las polémicas que hay en medio de la interna del club. Infortunadamente, los dos jugadores deberán pagar dos fechas de sanción por la pelea protagonizada.

FERNÁNDEZ FRASICA EMULÓ A LUIS MANUEL SEIJAS

Aunque ha dicho en varias ocasiones que no es hincha de Santa Fe, el sentido de pertenencia de Omar no se negocia. Quiere seguir en el club y lo hizo saber con esa actitud que tomó en un momento complejo por las peleas internas de jugadores.

El zipaquireño tomó la voz y recordó a ese episodio en el que Santa Fe no tenía patrocinio en las camisetas por el momento económico vivido. Luis Manuel Seijas, ídolo venezolano del club e hincha de la institución afirmó que lo importante es que estuviera el escudo, nada más que eso. La icónica frase mantenía que, “lo que importa es el escudo, ya después el que quiera estar, estará”.

Lea también: Dimayor no perdonó nada y confirmó grave sanción a Eduardo Pimentel

Omar se empieza a ganar a la hinchada con sus gestos hacia el club que, pese a no ser hincha, abonan su gran entrega y compromiso que tiene con el proyecto de Independiente Santa Fe. Una ‘pelea’ para dejar claro lo que la institución necesita en estos momentos de la Liga BetPlay 2025-I.