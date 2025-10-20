Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 17:59
¿Nueva polémica de Néiser Villarreal en Millonarios? habría decisión
Néiser Villarreal tiene contrato con Millonarios hasta el mes de noviembre.
La Selección Colombia cumplió una destacada actuación en la Copa del Mundo sub 20 al terminar en el tercer lugar, después de caer con Argentina en las semifinales y derrotar a Francia en el duelo por el último cajón del podio.
Una de las figuras que tuvo el equipo colombiano en el certamen fue Néiser Villarreal, que a pesar de las dudas y críticas que se generaron por su convocatoria, respondió al consolidarse como el máximo goleador de Colombia, luego de lograr cinco anotaciones.
Terminado la Copa del Mundo, cada uno de los jugadores retornó a sus respectivos equipos para ponerse bajo las órdenes de sus entrenadores y terminar la temporada 2025.
Sin embargo, en el caso de Néiser Villarreal se informó que no se presentó este lunes 20 de octubre a su club Millonarios.
Villarreal no acompañó a su compañero Carlos Sarabia, quien también jugó la Copa del Mundo, pero este último si regresó este lunes a los entrenamientos bajo las órdenes de Hernán Torres.
¿Qué pasará con Néiser Villarreal?
Una primera medida tomada por Millonarios a la no presencia de Néiser Villarreal fue la de no incluirlo en la convocatoria de jugadores que enfrentará este martes 21 de octubre a Atlético Bucaramanga en la fecha 16 de la Liga BetPlay.
Carlos Sarabia tampoco fue considerado por el entrenador Hernán Torres, ya que se le dará algunos días de descanso y de reacondicionamiento físico, luego de jugar la Copa del Mundo.
Por otro lado, se ha conocido que Millonarios no le dará libertad a Néiser Villarreal y hará que este cumpla su contrato con el club, el cual está pactado hasta los últimos días de noviembre de 2025.
Lo anterior teniendo como referencia que desde Brasil ya se informó que el delantero tiene un preacuerdo pactado con Cruzeiro para ser nuevo atacante del conjunto de Belo Horizonte por cinco temporadas.
Cruzeiro assina pré-contrato com destaque da seleção da Colômbia!— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) September 10, 2025
O Cruzeiro firmou um pré-contrato com Néiser Villareal, artilheiro e líder de assistências do último Sul-Americano Sub-20, para que o atacante faça parte do elenco cruzeirense a partir de dezembro de 2025.
O… pic.twitter.com/OXcWJfxEIz
Fuente
Antena 2