Nueva polémica de Pimentel tras perder a su DT: Implicó al VAR

Tras una nueva derrota en la Liga Betplay, Roberto Torres dejó de ser el entrenador de Boyacá Chicó al presentar su renuncia al club y no conseguir llevar al equipo a lo esperado dentro de su proyecto deportivo.

Pese a esto, una de las noticias que más llama la atención sobre el cuadro de Boyacá no tiene que ver con la salida de su mandamás, pues lo cierto es que Eduardo Pimentel dejó ver su molestia de cara a lo vivido en el compromiso que le puso fin al ciclo de Torres en el equipo.

"En q estaría pensando este caradura de Carlos Betancourt o bajo q estaba influido para no pitar o no haber querido revisar la jugada en el VAR de este penal q cambiaba todo el resultado de un partido q iba 0-0, por Dios q alguien me explique? llevo 45 años en el futbol y nadie lo entiende.