Nueva queja de Leonel Álvarez por errores en contra del Bucaramanga

Atlético Bucaramanga mantiene viva la ilusión de meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay, después de empatar en condición de visita con Unión Magdalena en partido que fue válido por la fecha 15 que se disputó en el estadio Sierra Nevada.

Con Leonel Álvarez como director técnico, el equipo santandereano ha mejorado considerablemente su rendimiento hasta el punto de registrar cuatro victorias, dos empates y solo una derrota en sus últimos siete compromisos, teniendo en cuenta la Liga BetPlay y la Copa Libertadores.

Lea también: Atlético Bucaramanga vs Fortaleza EC: partido en vivo por la fecha 3 de Copa Libertadores 2025

Quejas de Leonel Álvarez luego del empate con Unión Magdalena

Después de empatar con Unión Magdalena en condición de visita, el entrenador Leonel Álvarez lanzó fuertes críticas hacia el árbitro central José Ortiz.

Álvarez cuestionó el hecho de que el juez sancionara una falta en una acción previa a la jugada que terminó en anotación de Luciano Pons y también las dudas para convalidar el gol en el minuto 90+13 por una supuesta falta contra el guardameta rival.

"Antes del gol de Unión. El árbitro tenía que haber pitado el gol de Pons, que se apresura y era gol clarito. Está bien, no me regalen nada pero tampoco me quiten, no nos quiten nada. El árbitro se apresura y pita falta antes", dijo Álvarez.

Vea también: Empate dramático con goles en el final entre Unión Magdalena y Atlético Bucaramanga

Por otro lado, el entrenador de Atlético Bucaramanga se refirió al estadio del terreno de juego del estadio Sierra Nevada, el cual criticó fuertemente.

"Es una falta de respeto para el Fútbol Profesional Colombiano, una cancha en mal estado, ahí no se puede jugar fútbol. conozco los equipos de Alexis García (DT de Unión Magdalena) que le gusta tener su cancha bien y no es justo que este de esta manera", dijo.

Bucaramanga vuelve a la Copa Libertadores

Atlético Bucaramanga volverá a la participación internacional este miércoles 23 de abril recibiendo en el estadio José Américo Montanini a Fortaleza de Brasil en partido de la fecha 3 de la Copa Libertadores.

El duelo tendrá su pitazo inicial a partir de las 9:00 de la noche y se podrá seguir EN VIVO por Antena 2, Antena2.com y ESPN.