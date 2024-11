Nuevamente Cataño prende las alarmas en Millonarios: problema en cuadrangulares

Millonarios consiguió un triunfo en su primer partido por los cuadrangulares finales de la Liga Betplay, pues el equipo de Alberto Gamero consiguió un importante triunfo ante el Deportivo Pasto en El Campín.

Uno de los puntos altos en el juego fue el nivel de los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo, pues cambiaron la cara del equipo y consiguieron darle un mejor juego al Embajador.

Uno de dichos jugadores fue Daniel Cataño, pues el volante regresó a una convocatoria del equipo tras recuperarse de una lesión que lo tuvo lejos de las canchas.

Pese a esto, el jugador salió a falta de unos minutos para que terminara el compromiso, lo que activó las alarmas en la afición, pues no es normal que un jugador que ingresa para la segunda mitad del partido abandone el terreno de juego.

"Con Cataño habíamos hablado de 20, 25 o 30 minutos. Para el segundo tiempo le pregunté cómo se sentía para estar, ellos son los que saben dónde les duele. Él me dijo que se sentía bien y que quería entrar, pero cuando vio que iba a salir Macka, él mismo me hizo la señal. Me dijo que se sentía bien, pero que no abusáramos. Faltaban casi 10 minutos e inteligentemente me dijo que estaba bien, pero podía salir. Afortunadamente salió sin molestias", fue la explicación de Gamero tras el cambio del jugador.

Sin embargo, la salida de Cataño sigue preocupando al equipo, pues esto representa que el '10' no se encuentra al 100% recuperado, por lo que en cualquier partido podría presentar una molestia, pero lo cierto es que junto al cuerpo técnico deberán evaluar los minutos de competencia que tiene el volante dado a su gran contribución con el equipo como en el partido de la primera fecha de los cuadrangulares ante el Pasto.