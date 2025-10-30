Nuevo clasificado para los cuadrangulares semifinales: se acaban los cupos

Poco a poco se empieza a escribir la historia de la Liga BetPlay 2025-II para definir a los finalistas y a la postre, al campeón después de la victoria de Santa Fe en el primer torneo del año. De manera anticipada, ya había sellado la clasificación Atlético Bucaramanga, Deportivo Independiente Medellín, Fortaleza y Atlético Nacional. Junior, que tiene 31 puntos bajó al sexto lugar y podría quedarse afuera.

De hecho, los 31 puntos parecen no ser suficientes para clasificar en esta Liga BetPlay. Si Junior, que perdió ante Santa Fe no logra por lo menos un punto en los dos juegos que le quedan, podría quedar eliminado dependiendo de algunos resultados.

Y es que, Santa Fe y Llaneros están afuera del selecto grupo de los ocho con 25 puntos, si ganan sus dos partidos empatarían la línea de Junior y por goles de diferencia podrían eliminarlos. América tiene tres partidos por jugar y podría superar a los barranquilleros.

Pero, en esta serie de posibilidades, un club ya dijo presente en la clasificación. Se trata del Deportes Tolima que sacó adelante un partido difícil en Santa Marta enfrentando a Unión Magdalena. El equipo tolimense llegó a 32 puntos. Aunque Águilas Doradas podría superarlos en puntos, Alianza Valledupar y América igualarles en unidades, la diferencia de gol les ayuda.

TOLIMA ES EL NUEVO CLASIFICADO A LOS CUADRANGULARES

A Tolima le favorece bastante haber sumado en Santa Marta con más de un gol. La victoria de 0-2 le permitió sacar una diferencia goleadora muy positiva de +9 que le puede dar la clasificación de manera anticipada sin importar que hay algunos equipos que podrían empatarles en 32 puntos.

Deportes Tolima dio el golpe a un equipo ya descendido como Unión Magdalena gracias a los goles de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres y de Adrián Parra. De esa manera sumaron tres puntos para llegar al piso de las 32 unidades.

Unión Magdalena no estuvo a la altura, la figura fue Joaquín Mattalia, arquero del ‘Ciclón’ y, además, jugaron con diez futbolistas por la expulsión de Héctor Urrego. Sin complicaciones, Tolima lo ganó y la diferencia de gol le servirá para que nadie los baje del grupo de clasificados.

En las próximas dos fechas, el club ibaguereño cierra su camino contra rivales directos como Llaneros FC que perdió goleado ante Atlético Nacional quedando con diferencia goleadora negativa y con 25 unidades. El último juego será frente a Águilas Doradas en Rionegro que también puede sellar la clasificación.

TRES CUPOS RESTAN EN LA LIGA BETPLAY

Con Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportivo Independiente Medellín, Fortaleza y Deportes Tolima ya hay cinco clubes que tienen su pasaje para la siguiente fase. Junior está cerca y necesitará un punto más en sus dos salidas que le quedan.

Junior se mide contra Fortaleza y Atlético Nacional en calidad de visitante y de local respectivamente. Necesitará solo un punto de esos seis para sumar 32 unidades. La diferencia de gol le sirve como al Deportes Tolima.

Luego está Águilas Doradas que tiene 27 puntos. Podría llegar a 33 si gana los dos juegos que le restan. El grupo de clasificados lo cierra Alianza que tiene un partido en casa frente al Boyacá Chicó que puede ser determinante y un rival directo como Santa Fe que será una final. Llegaría a 32 puntos si gana ambos.

Afuera de los ocho están Santa Fe noveno con 25 puntos, si gana lo que le queda llegaría a 31 con el plus de que ambos partidos son en condición de local. Sin embargo, cierra con Alianza que llegaría con la necesidad de clasificar. Luego, Llaneros que quedó debilitado por la derrota contra Nacional y también haría 31 puntos si gana en sus dos cotejos.

El otro caso es el de América de Cali que tiene 23 puntos. Si quedaran solo dos partidos, no podría clasificar, la cosa es que todavía no ha disputado su juego de la fecha 18 ante Boyacá Chicó que puede ser determinante. Si hace los nueve puntos que le restan, llegaría a 32 y podría clasificar. Es decir, quedan tres cupos para seis clubes en la pelea por clasificar.