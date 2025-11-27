¿Otro equipo en Cartagena? Revelan nuevos detalles de posible sede

En los últimos días han sonado recurrentemente las posibilidades que tienen varios equipos de la Liga BetPlay y del Torneo de cambiar de sede. Atlético Huila parece ser el equipo tendencia en estos momentos con su posible mudanza a Yumbo, Valle del Cauca dejando Neiva atrás e iniciando la nueva era.

Además del Atlético Huila que se iría al departamento del Valle del Cauca, Rafael Guerra, narrador de RCN Radio en Cartagena reveló que, tanto Águilas Doradas como Fortaleza estaban en reuniones con Dumek Turbay y Yamil Arana para mover la sede a la ciudad heroica.

Sin duda alguna, esta información tomó a muchos por sorpresa, especialmente cuando, tanto el alcalde de Cartagena y el gobernador de Bolívar decidieron parar el apoyo al Real Cartagena por las eliminaciones prematuras. Dumek Turbay no quería conformarse sin tener equipo en la ciudad y apareció la opción de ayudar a Águilas Doradas.

En Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez reveló que esa opción de mudarse a Cartagena parece difícil por estatutos del Fútbol Profesional Colombiano y por la necesidad de contar con el aval del equipo que, hoy por hoy, juega en la plaza.

LOS DETALLES DE UNA POSIBLE MUDANZA A CARTAGENA

Carlos Antonio detalló en Palabras Mayores que, “como la alcaldía se retiró del Real Cartagena, parece que el alcalde quiere su equipo. Vale la pena recordarle al alcalde y a todos los demás que en el Fútbol Colombiano por estatutos, el propietario de la plaza es el equipo registrado en la plaza”. En ese sentido, el dueño en la actualidad es Real Cartagena.

Ese es el primer punto que complica a Águilas Doradas o a Fortaleza después de estos rumores que hablan de un posible cambio de sede a la ciudad heroica. Bajo ese panorama, Carlos Antonio referenció que, “si alguien quiere ir a Cartagena a jugar, le tiene que pedir permiso al Real Cartagena porque sin ese permiso, la DIMAYOR no permite que juegue ningún otro equipo en Cartagena”.

Entonces, ¿es verdad que Águilas Doradas irá a Cartagena? “No es cierto. Es cierto que han existido contactos con el señor Salazar y el alcalde de Cartagena. Salazar ha dicho claramente que él no cambia de plaza, con todo y que lo persiguen en Rionegro y le hacen la vida imposible”, continuó el periodista.

La respuesta es clara y es quedarse en Rionegro, respetando que ya hay club en Cartagena que sueña con sellar el ascenso. Con todo esto, la salida de un Águilas Doradas o de Fortaleza a Cartagena parece imposible.

EL ESCRITO QUE CAMBIARÁ TODO EN LA ASAMBLEA DE LA DIMAYOR

Sin duda alguna, estos temas deberán pasar primero por la Asamblea de la DIMAYOR, Carlos Antonio afirmó que se presentará un escrito que tiene como objetivo evitar este tipo de cambios de sede, “cuando un equipo afiliado se vea obligado a trasladar o abandonar la sede deportiva, ciudad, departamento en la que habitualmente disputa sus partidos oficiales en el fútbol colombiano (...) quedará inhabilitada si la presión es política, si no los dejan trabajar, si los hacen ir para otras cosas, esa plaza queda inhabilitada”.

Una clara razón que se resume en, “queda inhabilitada porque el equipo que estaba asignado ahí no puede jugar, pues no juega nadie”. Carlos Antonio Vélez también compartió otra idea que se está estudiando y trata de que, “cuando un equipo llegue a una plaza, como pasará ahora en Yumbo, se tiene que quedar cuatro o cinco años por reglamento”.